Пресс-секретарь Блаженнейшего Митрополита Киевского Онуфрия заявил, что князь Андрей «посягнул на святыню» и украл Вышгородскую икону Божией Матери, вывезя её из Киева во Владимир…

История Православной Церкви знает немало трагических моментов, когда некоторые священнослужители ради красного словца и политической целесообразности готовы были перевирать церковную историю. Не раз такие «обновленцы» были посрамляемы Богом и оставались ни с чем. Однако, история мало чему учит, а потому им на смену всякий раз приходят новые «интерпретаторы».

Вот и на Украине среди духовенства появился тот, кто решил ради политической целесообразности и из ложных патриотических чувств выдумать свою собственную историю Владимирской иконы Божией Матери, упорно называя её Вышгородской. Таким клириком, к сожалению, оказался пресс-секретарь Блаженнейшего Митрополита Киевского Онуфрия архимандрит Пафнутий (Мусиенко), сообщает Телеграм-канал «НАША ЦЕРКОВЬ».

Публикуем текст отца Пафнутия целиком:

«Вчера мы с вами, друзья, вспоминали, как вероломно хотел покорить Андрей Боголюбский свободолюбивый Великий Новгород и как Божья Матерь посрамила нападающих.

Однако это не единственный случай посягательства владимиро-суздальского князя на святыню.

В 1169 году Андрей Боголюбский, разрушив часть Киева и Вышгород, вывез Вышгородскую икону во Владимира-на-Клязьме, где её начали именовать Владимирской.

Матерь Божья, Ты милосердно терпела похищение Твоего пречистого образа ордынцами из вышгородской княжеской вотчины, Ты терпишь духовный плен в Третьяковской галерее, потому что имеешь большое сердце и всеобъемлющую любовь. Но услышь наши мольбы, Всесвятая, сокруши ордынскую гордость московитов, смири их посягательство и вековую зависть на древний Киевский престол и освободи от врага и супостата нашу Отчизну, которая никогда не похищала Твою святую икону, а всегда была для нее гостеприимным домом.

Пресвятая Богородица, помогай нам!"

Надеемся, что отец Пафнутий всё же изменит ход своих мыслей и принесёт покаяние за свои обвинения в адрес святого благоверного князя Андрея Боголюбского до встречи с ним на Страшном суде.

Русская линия