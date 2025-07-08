Русская линия
Сводка новостей от 8 июля 2025

Архимандрит Пафнутий (Мусиенко) назвал святого благоверного князя Андрея Боголюбского ордынцем и святотатцем
Пресс-секретарь Блаженнейшего Митрополита Киевского Онуфрия заявил, что князь Андрей «посягнул на святыню» и украл Вышгородскую икону Божией Матери, вывезя её из Киева во Владимир…

Святой Андрей БоголюбскийИстория Православной Церкви знает немало трагических моментов, когда некоторые священнослужители ради красного словца и политической целесообразности готовы были перевирать церковную историю. Не раз такие «обновленцы» были посрамляемы Богом и оставались ни с чем. Однако, история мало чему учит, а потому им на смену всякий раз приходят новые «интерпретаторы».

Вот и на Украине среди духовенства появился тот, кто решил ради политической целесообразности и из ложных патриотических чувств выдумать свою собственную историю Владимирской иконы Божией Матери, упорно называя её Вышгородской. Таким клириком, к сожалению, оказался пресс-секретарь Блаженнейшего Митрополита Киевского Онуфрия архимандрит Пафнутий (Мусиенко), сообщает Телеграм-канал «НАША ЦЕРКОВЬ».

Публикуем текст отца Пафнутия целиком:

«Вчера мы с вами, друзья, вспоминали, как вероломно хотел покорить Андрей Боголюбский свободолюбивый Великий Новгород и как Божья Матерь посрамила нападающих.

Архимандрит Пафнутий (Мусиенко)Однако это не единственный случай посягательства владимиро-суздальского князя на святыню.

В 1169 году Андрей Боголюбский, разрушив часть Киева и Вышгород, вывез Вышгородскую икону во Владимира-на-Клязьме, где её начали именовать Владимирской.

Матерь Божья, Ты милосердно терпела похищение Твоего пречистого образа ордынцами из вышгородской княжеской вотчины, Ты терпишь духовный плен в Третьяковской галерее, потому что имеешь большое сердце и всеобъемлющую любовь. Но услышь наши мольбы, Всесвятая, сокруши ордынскую гордость московитов, смири их посягательство и вековую зависть на древний Киевский престол и освободи от врага и супостата нашу Отчизну, которая никогда не похищала Твою святую икону, а всегда была для нее гостеприимным домом.

Пресвятая Богородица, помогай нам!"

Надеемся, что отец Пафнутий всё же изменит ход своих мыслей и принесёт покаяние за свои обвинения в адрес святого благоверного князя Андрея Боголюбского до встречи с ним на Страшном суде.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Архимандрит Пафнутий (Мусиенко) назвал святого благоверного князя Андрея Боголюбского ордынцем и святотатцем
Пресс-секретарь Блаженнейшего Митрополита Киевского Онуфрия заявил, что князь Андрей «посягнул на святыню» и украл Вышгородскую икону Божией Матери, вывезя её из Киева во Владимир...

Митрополит Бориспольский Антоний: Лишение гражданства Блаженнейшего Митрополита Онуфрия — это удар по всей полноте Украинской Православной Церкви
Своими действиями украинские власти хотят «посеять в Церкви хаос», а потому украинским верующим нужно крепко держаться своего духовенства и канонического Православия, заявил владыка...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы чтим память святых благоверных князя Петра и княгини Февронии, а также вспоминаем иконописца С.Ф.Ушакова, генерала М.Д.Скобелева и публициста А.С.Шмакова...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика