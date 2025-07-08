Албанские архиереи призвали власти Египта и международные организации приложить все усилия для сохранения исторического статуса монастыря…

Албанская Православная Церковь опубликовала официальное заявление, в котором выразила свою неизменную поддержку историческому монастырю Святой Екатерины на горе Синай, его настоятелю, архиепископу Синайскому Дамиану, и всему Синайскому братству в период больших трудностей для монашеской общины, сообщает портал «OrthodoxTimes».

«Исторический святой монастырь на богохранимой горе Синай является бесценным сокровищем православной духовности и мирового культурного наследия, дарящим Церкви богатое духовное наследие. На протяжении веков здесь хранились драгоценные рукописи и кодексы, в том числе знаменитый Синайский кодекс», — говорится в документе.

В заявлении также подчёркивается жизненно важная роль православного монашеского присутствия на Синае: «Присутствие православных монахов в монастыре на протяжении веков уважалось всеми правящими властями, что сделало его символом сосуществования христианства и ислама».

Албанская Церковь предупреждает о возможных негативных последствиях изменения статуса собственности монастыря: «Любое нарушение целостности братства или превращение монастыря в музей из-за изменения статуса собственности будет иметь катастрофические последствия».

Подтверждая свою солидарность, албанское священноначалие заявляет: «Автокефальная Православная Церковь Албании выражает полную поддержку братству монастыря и архиепископу Синайскому Дамиану в это трудное время».

«Мы призываем соответствующие органы власти и международные организации приложить все усилия для сохранения исторического статуса монастыря и обеспечения непрерывного выполнения его священной миссии», — говорится в заключение в заявлении.

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