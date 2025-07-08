Своими действиями украинские власти хотят «посеять в Церкви хаос», а потому украинским верующим нужно крепко держаться своего духовенства и канонического Православия, заявил владыка…

Решение о лишении гражданства Блаженнейшего Митрополита Онуфрия — это удар по всей полноте Украинской Православной Церкви. Об этом 6 июля 2025 года в своей проповеди после Литургии в Киево-Печерской лавре заявил управляющий делами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, сообщает СПЖ.

«Это касается не только лично Блаженнейшего. Это касается всей нашей канонической Церкви», — сказал архиерей. По его словам, власти следуют принципу: «Поражу пастыря — и рассеются овцы». Их задача — «привнести в Церковь хаос».

Митрополит Антоний отметил, что в будущем можно ожидать преследований и в отношении других архиереев, особенно членов Синода, которые остаются верными канонам. «Они не желают быть иудами. И понятно, как уже об этом говорят СМИ, являющиеся рупором антицерковных сил, что будут и другие действия», — отметил он.

Архиерей напомнил, что Церковь Христова по сути своей всегда была и будет гонима: «Церковь может быть только мученической, некомфортной Церковью». Потому верующим не стоит паниковать: «Да, будут поражения земные, но в этих поражениях — слава Церкви».

Украинская Православная Церковь будет защищать права Блаженнейшего в правовом поле. «Мы граждане нашего земного Отечества. И что зависит от нас, как граждан, мы будем всё делать, чтобы защитить и Блаженнейшего, и нашу Церковь в русле существующих юридических норм. И у нас, в нашей стране, и на международной арене», — отметил архипастырь.

Однако, по словам митрополита Антония, важно помнить, что «правда Божия — не правда человеческая». Поэтому сейчас особенно важно молиться за единство Церкви, «чтобы не удалось врагу рода человеческого расколоть нашу Церковь».

Управляющий делами УПЦ призвал держаться своих пастырей и молиться за них: «Если Бог даёт нам счастье страдать за Христа, Он даст и силы». Также он попросил молиться за гонителей, чтобы «Господь смягчил их сердца и не дал им погибнуть, потому что они не ведают, что творят». «Они думают, что делают что-то очень хорошее, а делают погибель и себе самим, и целому народу».

«Наша задача, как говорит апостол Павел, сражаться с грехом и стать рабами Божьими. Не рабами человеческой воли, какой-то злобной воли, а рабами Божьими. Потому что мы стремимся к тому плоду, который есть святость, который есть жизнь вечная», — заключил иерарх.

Русская линия