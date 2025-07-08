Генеральный директор православного телеканала «Спас» Борис Корчевников в своём Телеграм-канале опубликовал отзывы известных православных священников и общественных деятелей на вызвавший большой общественный резонанс документальный фильм «Мумия», посвященный истории мавзолея Ленина на Красной площади. Ниже мы публикуем выдержки из данных отзывов, как ответ на возмущение коммунистов и сторонников большевиков.

— епископ Можайский Иосиф, викарий патриарха Московского и всея Руси, наместник ставропигиального мужского монастыря Оптина пустынь: Конечно же, когда была захвачена власть в стране большевиками, главным врагом оказалась Церковь, главным врагом — религия, главным врагом — духовенство, которое беспощадно уничтожалось, унижалось, разрушались храмы. Да, это вот что-то такое демоническое. Когда было отвращение ко всему святому, это страшное такое состояние. И когда человек получает власть в таком состоянии, он приносит огромнейшие скорби людям окружающим. Это очень страшно. Господь попустил нашим людям, нашим предкам страшнейшее испытание, наказание в какой-то степени, через безбожную власть, через человека, который ненавидел Россию.

— протоиерей Артемий Владимиров: Речь идет, конечно, о мистических, инфернальных корнях русской революции, которая была далека от цели лишь социальных преобразований, но затрагивала самый узел русской жизни в покушении на власть как сакральное начало, освященное свыше. Поэтому, будучи гражданами своего государства, которые знают, что не нужно раскачивать корабль, не нужно действовать на руку тем, кто хотел бы хаотизировать нашу жизнь, мы, православные люди, все-таки хотим смотреть вглубь каждой проблемы, постигать сущность каждого события.

— генерал-лейтенант СВР в отставке Леонид Решетников, глава Фонда «Наследие Империи»: На высоком профессиональном уровне — откровенный и глубокий разговор о демонической личности Ленина, нанесшего во главе группы своих подельников тяжелейший удар по русской православной цивилизации, от которого мы с большим трудом отходим. И здесь вопрос: почему в центре Москвы, на сакральной для России площади лежит труп человека, посвятившего жизнь уничтожению именно самой России. Сколько миллионов наших людей было по его наущению убито и забито! «Превратим империалистическую войну в гражданскую», — требовал он, и превратили.

— заместитель председателя Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе: Фильм «Мумия» важен для дальнейшего обсуждения темы захоронения Ленина.

— Роман Голованов: Даже если отбросить все мистические вещи, что говорил Ленин о русском народе? Страшно цитировать. В фильме «Мумия» уважаемая Наталья Нарочницкая говорит, что в стране не было полных собраний сочинений Энгельса и Маркса. Некоторые эссе были удалены. Ведь страшно было показать, что говорили они про наш народ. И это Ленин говорил про то, что нужно расстреливать как можно больше духовенства, чтобы они запомнили на десятилетия вперед. Если сравнить это с тем, что говорят нынешние иноагенты, волосы встанут дыбом.

— катехизатор Сергей Комаров: Мрачное сооружение с трупом богоборца и разрушителя России в духовном центре Москвы, рядом с древними храмами — это позорно, мерзко, странно для нашей прекрасной страны, для русского народа, для христианского сознания в целом. Что бы сказали наши великие святые предки, если бы увидели этот ужасный культ? Мавзолей — не просто архитектурный объект, это символ. А система действующих символов выстраивает народное мировоззрение и самосознание.

— Батист Кетье: Вы — самый последний христианский народ на европейском континенте, есть большая надежда на вас именно как на православную Россию!

— журналист Андрей Медведев: А я и уверен, что фильм «Мумия» хорош уже потому, что дает отличную базу для дискуссий о Ленине и большевизме, как таковом.

Чтобы ее вести, надо ознакомиться с трудами Ильича, прочитать их в оригинале. И сделать выводы. То есть, например, любому будет очевидно, что в то время, как в Галиции политические «украинцы» и австрияки резали русских, Ильич водил шашни с украинскими националистами, оправдывал одного из их вождей Донцова, (https://t.me/historiographe/5608) и рассуждал о том, что Киев надлежит отделить от России.

«Много говорят о борьбе с Австро-Венгрией с целью „освобождения славян“, но я требую этих господ, дать ответ на вопрос: где в мире славяне пользуются такой свободой своего культурного раскрепощения, как в Австро-Венгрии, и где они, подобно украинцам, лишены всех своих национальных прав, даже права учиться на родном языке, как не в „славянской“ России? Если мы хотим говорить о славянском государстве, то таковым является Австрия, в большей степени, чем Россия. Интересы русского пролетариата не могут ни при каких обстоятельствах требовать победы России в этой войне».

Это Ильич в 1914 году. То есть топит он против своей страны, желая ей поражения. Как сейчас Илья Пономарев.

Поэтому, уважаемые коллеги, никакой дискуссии на самом деле не будет. Деятели из КПРФ, в промежутках между смертельными заездами на Шевролле Камаро и развлечениями со срамными девицами, будут просто истерично выкрикивать про «руки прочь от нашего Ильича», «вы фашисты», «вы хотите как на Украине». И всё. Потому что в дискуссии у них не будет аргументации.

«Время такое было, царизм угнетал народ». Это все равно что сейчас наши беглые либералы рассуждают, что «путинизм угнетает Россию». Пользуются они кстати ленинским тезисом о том, что «Россия тюрьма народов».

И ленинские работы и воспоминания старых большевиков — это одно сплошное доказательство того, что партия готовила переворот, партия намеревалась устраивать террор, работала на врагов государства, и никакими историческими обстоятельствами оправдать это невозможно. И прекрасно, что люди будут читать Ленина. Наконец-то поймут, что рассуждения о его гениальности сильно преувеличены.

PS. Да я в курсе, что некоторым моим читателями такие посты не нравятся. Так вы возьмите, уважаемые друзья, и начните читать ПСС. Не Зою Воскресенскую. Не уроки антирусского. А Ленина, Ленина читайте. В оригинале.

Давайте просто порассуждаем: прав ли был Владимир Ильич, что призывал к террору в 1905 году?

«С.-д. печать давно уже указывала на то, что беспощадное истребление гражданских и военных начальников есть наш долг во время восстания. Отряды должны тотчас же начать военное обучение на немедленных операциях, тотчас же. Одни сейчас же предпримут убийство шпика, взрыв полицейского участка, другие — нападение на банк для конфискации средств для восстания <…> не бойтесь этих пробных нападений.

Они могут, конечно, выродиться в крайность, но это беда завтрашнего дня, а сегодня беда в нашей косности, в нашем доктринерстве, ученой неподвижности, старческой боязни инициативы. Пусть каждый отряд сам учится хотя бы на избиении городовых".

Русская линия