Благоверный князь Петр был вторым сыном Муромского князя Юрия Владимировича. Он вступил на Муромский престол в 1203 году. За несколько лет до этого святой Петр заболел проказой, от которой никто не мог его излечить. Во сне князю было открыто, что его может исцелить дочь пчеловода благочестивая дева Феврония, крестьянка деревни Ласковой в Рязанской земле.

Когда князь увидел Февронию, то так полюбил ее за благочестие, мудрость и доброту, что дал обет жениться на ней после исцеления. Святая Феврония исцелила князя и вышла за него замуж. Святые супруги пронесли любовь друг к другу через все испытания. Гордые бояре не захотели иметь княгиню из простого звания и потребовали, чтобы князь отпустил ее. Святой Петр отказался, и супругов изгнали. Но вскоре город Муром постиг гнев Божий, и народ потребовал, чтобы князь вернулся вместе со святой Февронией.

Святые супруги прославились благочестием и милосердием. Скончались они в один день и час 25 июня 1228 года, приняв перед этим монашеский постриг с именами Давид и Евфросиния. Тела святых были положены в одном гробе.

Святые Петр и Феврония являются образцом христианского супружества. Своими молитвами они низводят Небесное благословение на вступающих в брак.

С этого года, день памяти св. Петра и Февронии отмечается как всероссийский День семьи, любви и верности.

Сегодня мы вспоминаем выдающегося русского иконописца и гравера, мастера Оружейной палаты Московского Кремля Симона Федоровича Ушакова, скончавшегося 25 июня 1686 года.

Он родился в 1626 г. и, вероятно, происходил из посадских людей. Будучи всего 22 лет от роду, он был принят в царские «жалованные» мастера Серебряной палаты при Оружейном приказе. Здесь прямыми его обязанностями было делать эскизы для разных предметов церковной утвари и дворцового обихода, преимущественно для золотых, серебряных и эмалированных изданий, расписывать знамена, сочинять узоры для рукоделий, чертить карты, планы и т. д. Усердно исполняя подобные работы, он писал, кроме того, образа для двора, церквей и частных лиц, при чем приобрел вскоре известность лучшего московского иконописца. С переводом Ушакова на службу из Серебряной палаты в Оружейную, в 1664 г., круг его деятельности расширился, а слава возросла еще более: он стал во главе прочих царских мастеров, образовал целую школу иконописцев, пользовался милостями Царя Алексея Михайловича, исполнял всяческие их поручения по художественной части и до самой своей кончины жил в довольстве и почете.

Ушаков стал основоположником нового направления в русской живописи, сочетающего приемы иконописи с объемной светотеневой лепкой формы. Самое известное его произведение, многократно повторяемое им — икона Спаса нерукотворного. Ушаков также создал трактат о живописи «Слово к люботщателем иконного писания» (1667), в котором отстаивал идеи реализма.

Сегодня также день памяти видного правого публициста и общественного деятеля Алексея Семеновича Шмакова.

Он родился в Москве в 1852 г. Образование получил в Одессе на юридическом факультете Новороссийского университета, после чего занимал должность судебного следователя. Переехав в Москву, стал присяжным поверенным, был помощником знаменитого адвоката Ф.Н.Плевако, специализировался на уголовных делах, получил известность как блестящий оратор. В 1890 г. Шмаков опубликовал открытое письмо к присяжным поверенным Московского округа, в котором выступил против тенденции «ожидовления адвокатуры». Последовательно отстаивал интересы русских на судебных процессах, вызванных межнациональными и религиозными конфликтами. Был защитником русских православных христиан в судебных процессах о еврейских погромах в Кишиневе в 1903 г. и Гомеле в 1904−05 г. С начала возникновения монархического движения принимал в нем деятельное участие. Состоял почти во всех крупных московских монархических организациях: был членом-учредителем Русской Монархической Партии, Русского Монархического Собрания, Союза Русского Народа, а также членом Русского Собрания в Петербурге. Активный участник монархических съездов, неизменный докладчик по еврейскому вопросу. Активный участник дворянского движения, представлял московское дворянство на съездах Объединенных дворянских обществ. Он был гражданским истцом вместе с депутатом Государственной Думы Г. Г.Замысловским на знаменитом процессе Бейлиса. В 1907 г. на личные средства основал в Москве школу-приют для детей-сирот, чьи отцы погибли в русско-японской войне.

Особенную известность Шмаков получил, как автор ряда публицистических работ, наиболее известны: «Еврейский вопрос на сцене мировой истории» (1912) и «Международное тайное правительство» (1912). Шмаков утверждал, что «современную эпоху знаменуют два факта: варварство социальных учений и сатанинское возвеличение еврейства», что «нынешнее время становится все более еврейским — как по вероломству и жестокости, так и по раболепию пред нашим же ожидовлением». Шмаков был уверен, что всегда существовало «потаенное правительство евреев», что «общеиудейская центральная власть никогда не переставала функционировать и лишь неустанно расширяла свою мощь, как с беспримерною доселе убедительностью это наблюдается в настоящее время». Поскольку «монархи суть естественные защитники народов против замыслов иудейских», основные усилия еврейства направлены на разрушение монархий. Шмаков полагал, что именно этим объясняется, что революции во Франции, Англии и России были делом рук евреев. Он сделал заключение, что в мире существует «темная сила — потаенное международное правительство», деятельность которого направлена на установление мирового господства еврейства. С легкой руки Шмакова тезис о «мировой закулисе» стал общим местом в патриотической идеологии. Скончался Шмаков в 1916 г. в Москве от болезни сердца.

Сегодня также день памяти легендарного русского военачальника генерала от инфантерии Михаила Дмитриевича Скобелева, скончавшегося 25 июня 1882 г.

Михаил Дмитриевич родился в 1843 году. Его дед Иван Никитич, сын однодворца, дослужился до чина генерала от инфантерии, отец был генераллейтенантом. Михаил Дмитриевич Скобелев был прекрасно образован, знал восемь иностранных языков, поражал собеседников эрудицией в самых различных областях знаний. Учился в Париже, затем в Санкт-Петербургском университете, но вскоре оставил его и поступил на военную службу. Участвовал в подавлении польского восстания 1863 года. С 1869 года, по завершении учебы в Николаевской академии Генерального штаба, служил в Туркестанском военном округе. Затем последовали другие назначения; в Туркестан (тогдашнее общее название территорий в Средней и Центральной Азии) Скобелев вернулся в 1873 году. Проявив незаурядный полководческий дар, он быстро выдвинулся, был награждён орденами святого Георгия 4-й и 3-й степени, золотой саблей, золотой шпагой с бриллиантами с надписью «За храбрость». И в среднеазиатских кампаниях, и позднее, на Русско-турецкой войне, Скобелев всегда появлялся в сражениях на белом коне и, нередко, в белом кителе, за что получил прозвище «белый генерал». В 1876 году Скобелев был назначен военным губернатором и командующим войсками Ферганской области.

Русско-турецкая война стала звёздным часом Скобелева. Куропаткин писал: «С первых же дел Скобелев и на Дунае обращает на себя внимание и быстро приобретает известность во всей армии. <…>. К окончанию войны Скобелев становится любимцем и героем не только армии, но народным героем, имя которого стало известно во всех самых отдалённых уголках необъятной родины». Блестящие победы под Ловчей, штурм Плевны, зимний переход через Балканы, взятие Шейнова упрочили воинскую славу Скобелева. О смелости «белого генерала» слагали легенды. Художник В. В. Верещагин, находившийся при русской армии, вспоминал: «Кто не был в огне со Скобелевым, тот положительно не может себе понятия составить о его спокойствии и хладнокровии среди пуль и гранат <…>. Благоразумные люди ставили в упрек Скобелеву его безоглядную храбрость; они говорили, что „он ведёт себя как мальчишка“, что „он рвётся вперед, как прапорщик“, что, наконец, рискуя „без нужды“, он подвергает солдат опасности остаться без высшего командования и т. д. Надобно сказать, что это всё речи людей, которые заботятся прежде всего о сбережении своей драгоценной жизни <…>. Никогда не рисковал Скобелев жизнью попусту, всегда он показывал пример бесстрашия и презрения к жизни, и пример этот никогда не пропадал даром: одних приводил в совесть, других учил, увлекал, перерождал!». Куропаткин отмечал, что не только храбрость и дар полководца сделали Скобелева любимцем всей армии, но прежде всего его постоянная и разносторонняя забота о войсках — от их бытовых нужд до настроения перед битвой. Войска «видели, что и ночью в ставке Скобелева не было отдыха. В день боя Скобелев каждый раз представлялся войскам особенно радостным, веселым, симпатичным. При объезде войск Скобелев представлял собой как бы олицетворение самой войны. Солдаты и офицеры весело и с доверием смотрели на его воинственную красивую фигуру, любовались им, радостно приветствовали его и от всего сердца отвечали ему „рады стараться“ на его пожелание, чтобы они были молодцами в предстоящем деле. Встречаясь с частями, с которыми уже был в деле, Скобелев умел несколькими словами напомнить их общее боевое прошлое. Можно смело свидетельствовать, что каждая часть, бывшая раз в деле со Скобелевым, считала навсегда его своим родным начальником, всегда гордилась боевой с ним связью». Куропаткин отмечает, что, помимо всех этих качеств, необычайная популярность Скобелева объясняется его «таинственным даром влиять на массу, подчинять её своей власти и внушать ей к себе стихийную любовь и доверие», то есть, говоря современным языком, особой харизматичностью. 1880−1881 годы — «второй Туркестан» Скобелева. После победоносного завершения кампании он произведён в чин генерала от инфантерии и награжден орденом святого Георгия 2-й степени. В феврале 1882 года Скобелев, находясь в Париже, беседовал с навестившими его сербскими студентами. Он говорил о грядущем неизбежном столкновении германцев и славян. Слова Скобелева попали во французскую прессу. В Германии против него ополчились и газеты, и общественное мнение. Английский журналист Марвин, находясь в Берлине, наблюдал, как имя Скобелева «повторялось беспрестанно в речах и спорах всех классов общества», как многие и многие немцы «выражали свою ненависть к славянам и Скобелеву». 25 июня (8 июля) 1882 года Скобелев скоропостижно скончался от паралича сердца в московской гостинице «Англия». Народного любимца оплакивала вся Россия. Репортеры московских газет описывали заполненные людьми улицы и крыши зданий: «Смело можно сказать, что вся Москва присутствовала на выносе». Современник вспоминал, как поражённый видом несметных толп английский журналист воскликнул: «У нас подобное было бы невозможно!» — «У нас тоже, — ответили ему, — но ведь это Скобелев». В московских храмах в те дни было подано огромное количество записок о новопреставленном рабе Божием Михаиле. По пути следования поезда с телом Скобелева в Рязанскую губернию, где в родовом имении Спасское-Заборово его ждал последний приют, «на станциях собиралось население из далеких деревень, вёрст за 20−30, привозившее с собой священников и певчих» для совершения панихид. Последние несколько верст до Спасского-Заборова окрестные крестьяне по собственному почину несли гроб на руках.

В этот день, 25 июня 1796 года в Царском Селе родился Государь Император Николай I Павлович.

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