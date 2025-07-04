4 июля 2025 года в Музее Москвы открылась выставка «Августейший хозяин Москвы», посвященная 120-летию памяти генерал-губернатора, благотворителя и мецената Великого князя Сергея Александровича Романова и подготовленная Фондом «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» при поддержке Департамента культуры Москвы, сообщает РИА Новости.

В открытии выставки приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин и председательница Наблюдательного совета и основательница Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности Анна Громова.

В проекте приняли участие более 30 ведущих музеев, архивов, библиотек и частные коллекции.

Разделы выставки, подготовленной Фондом «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество», посвящены жизни и деятельности первого и единственного представителя Императорского дома Романовых, возглавлявшего Первопрестольную с 1891 по 1904 год. А также его жены — великой княгини Елизаветы Федоровны.

Представлено свыше 500 предметов: книги из личной библиотеки, фотографии, портреты членов императорской семьи и личные вещи, награды благотворительных учреждений и обществ, редкие архивные документы о деятельности великого князя на посту генерал-губернатора и командующего Московским военным округом, письма, военная форма, модели оружия и многое другое.

Посетители могут увидеть воссозданный фрагмент обстановки гостиной Сергея Александровича в генерал-губернаторском доме на Тверской, 13, где великокняжеская чета проживала с 1892 года.

В кинозале демонстрируется редкая документальная видеохроника с участием генерал-губернатора. Гости выставки могут ознакомиться с документальным фильмом об истории Чудова монастыря, где в 1905 году Великий князь был похоронен.

В экспозиции рассказывается о работе Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» по восстановлению креста-памятника в Кремле, на месте убийства Августейшего мученика. А также о возрождении его подмосковной резиденции — Императорского имения Ильинское-Усово и создании фондом музеев в исторических зданиях имения.

Великий князь Сергей Александрович Романов — один из выдающихся государственных деятелей Российской Империи, который руководил столицей с 1891 по 1905 год и внёс огромный вклад в развитие всех сфер городского хозяйства: строительство новых зданий и сооружений, совершенствование транспортной сети, систем водопровода и канализации, освещение улиц. Благодаря активному благоустройству тех времён значительно преобразился исторический центр города.

При участии Великого князя было начато строительство Малого кольца Московской железной дороги. Пригородные поезда того времени превратились сейчас в Московские центральные диаметры и перевозят миллионы жителей столицы и Подмосковья. Также был запущен первый трамвай. Тот самый московский трамвай сегодня — крупнейшая в Европе сеть, которой пользуются сотни тысяч москвичей.

А под попечением великокняжеской семьи находилось свыше 100 благотворительных обществ и объединений, помогавших нуждающимся в Москве и других городах.

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