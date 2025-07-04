Предстоятель Сербской Православной Церкви заявил, что украинские православные с достоинством переносят обрушившиеся на них гонения…

Сербский Патриарх Порфирий направил Блаженнейшему Митрополиту Киевскому и всей Украины Онуфрию весьма эмоциональное поздравление с днём тезоименитства, где особо подчеркнул тяжёлое положение Украинской Православной Церкви, которая, как он отметил, «фактически подвергается гонениям со стороны властей», сообщает СПЖ.

Цитируя слова псалмопевца Давида «Ты посылал на меня многие и лютые беды, но и опять оживлял меня и из бездн земли опять выводил меня» (Пс. 70:20), Патриарх Порфирий выразил свою глубокую обеспокоенность положением митрополита Онуфрия и всей Украинской Православной Церкви.

Вместе с тем он заявил о своей непоколебимой вере «в торжество любви над ненавистью, жизни над смертью».

«Мы наблюдаем за терпением святых (Откр. 14: 12) на Украине и одновременно восхищаемся вашим непоколебимым свидетельством Евангелия миру и истины во времена тяжких испытаний, гонений и несправедливостей, которые обрушились на вверенную вам Святую Церковь», — написал Предстоятель Сербской Церкви.

«Да дарует вам Господь, Который призвал вас к великому и многоответственному Архиерейству, духовную и телесную крепость, да просветит ваш разум и утвердит вас в любви, премудрости и вере, которыми вы доныне руководили вверенной вам паствой», — пожелал в завершение Патриарх Порфирий.

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