Президент Эстонии Алар Карис второй раз подряд отказался подписывать изменения в эстонский закон «О церквях и приходах», сочтя принятые ранее парламентом изменения о фактическом запрете Эстонской Православной Христианской Церкви противоречащими Конституции, сообщает Телеграм-канал Центра «Хризма».

По словам главы Эстонии, текст поправок к закону «противоречит трём статьям Конституции и непропорционально ограничивает свободу объединений и вероисповедания». «Деятельность по оказанию влияния следует предотвращать, но для этого необходимо более точно определить те зарубежные связи, которые опасны. В пояснительной записке к закону прямо сказано, что, помимо урегулирования административных отношений, существует стремление регулировать также учение Церкви и религиозные обряды. Для борьбы с деятельностью по оказанию влияния имеются иные эффективные рычаги, поэтому столь обширное вмешательство не требуется. Кроме того, в законе понятие „угроза“ определено настолько широко, что, согласно формулировке закона, достаточно и того, что когда-то, десятки лет назад или даже ещё раньше, оправдывалось насилие. Следовательно, под действие закона подпадают и такие религиозные объединения, запрет на связи с которыми явно не соответствует цели закона», — пояснил свое решение президент Карис.

Эстонская Православная Христианская Церковь уже выразила искреннюю благодарность президенту Эстонии за его последовательную и принципиальную позицию в отношении защиты конституционных прав православных верующих. «Такое повторное решение главы государства в очередной раз подтверждает, что принятый Рийгикогу закон противоречит Конституции, а весь процесс его принятия носил политический, а не правовой характер. При этом законодателем не были должным образом проанализированы ни основания для этих изменений, ни их необходимость и обоснованность», — заявили в ЭПХЦ.

«Выражаем надежду на то, что теперь Рийгикогу откажется от этих противоречащих Конституции поправок и последующих попыток их обсуждения, поскольку данные поправки к Закону о церквях и приходах объективно не соответствуют Конституции, о чём мы не раз говорили, и о чём во второй раз сказал президент. Наша Церковь является автономным религиозным объединением, действующим в Эстонии: мы живём на этой земле, соблюдаем законы этой страны, уважаем и чтим её ценности, одной из важнейших среди которых является свобода вероисповедания», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ЭПХЦ.

«Мы особенно благодарны всем православным за их непоколебимую веру, молитвы, терпение и доверие. Мы также выражаем искреннюю признательность всем, кто осмелился открыто выступить в защиту нашей Церкви, несмотря на развернутую информационную кампанию против неё. Всё это время мы усердно молились, и эти молитвы вместе с моральной поддержкой придают нам силы в отстаивании церковной правды и конституционных прав», — отметили в Церкви.

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