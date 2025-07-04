Сергей Аксёнов: «Все наши игры в толерантность, так же как и наше бездействие, воспринимаются в текущих условиях как слабость»

«Ужесточение миграционной политики — это не дискриминация по национальному или религиозному признаку, а именно вопрос национальной безопасности. Все наши игры в толерантность воспринимаются в текущих условиях как слабость», — заявил глава Крыма Сергей Аксёнов в своём Телеграм-канале, слова которого приводит телеканал «Царьград».

Миграционная политика — вопрос национальной безопасности. В данной сфере необходимы жёсткие и системные меры, заявил глава республики.

Это очевидно, особенно в свете событий, которые происходят последнее время в мире и в нашей стране, уточнил Аксёнов. Он отметил, что изучил предложения, которые формируются в Государственной Думе, правительстве, Администрации Президента, а также в МВД России и связался практически со всеми, кто участвует в законотворческой деятельности на этом направлении, в том числе с первым заместителем министра внутренних дел РФ Андреем Кикотем.

По итогам Крым направит предложения по внесению изменений в один из законопроектов, который формируется сейчас в Госдуме под руководством Вячеслава Володина.

Это в первую очередь запрет трудовым мигрантам привозить семьи в Россию и исключение возможности получения гражданства РФ на основании трудовой визы.

«Убеждён, что никакие экономические интересы не могут превалировать над вопросами национальной безопасности. Считаю, что миграционной политикой должен заниматься один орган власти. Здесь важна в том числе персональная ответственность за формирование нормативной базы», — заявил глава Крыма.

Он подчеркнул, что «ужесточение миграционной политики — это не дискриминация по национальному или религиозному признаку, а именно вопрос национальной безопасности».

«Все наши игры в толерантность, так же как и наше бездействие, воспринимаются в текущих условиях как слабость», — добавил Аксёнов.

В 2024 году на территорию России прибыли около 6,3 млн мигрантов, заявили в середине июня в МВД. По данным ведомства, эти цифры вернулись к допандемийным значениям, передаёт РБК.

Большинство прибывших мигрантов являются уроженцами Узбекистана — 23,3%, Таджикистана — 16,7%, Киргизии — 10,4% и Белоруссии — 9,5%.

По данным Росстата, в 2024 году прирост мигрантов в России составил 568,5 тыс. человек — 4,081 млн прибывших минус 3,513 млн выбывших. По данным ведомства, из Таджикистана прибыли 128 тыс. человек, из Узбекистана — 107 тыс., из Киргизии — 105 тыс. По сравнению с предыдущим, 2023 годом прирост увеличился в 2,8 раза.

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