Русская линия
Сводка новостей от 4 июля 2025

Архиепископ Кипрский Георгий запретил митрополиту Тихику совершить Литургию даже в день памяти его матери
Предстоятель Кипрской Православной Церкви раздосадован тем, что письма бывшего Пафосского архиерея ставят его в неудобное положение…

Архиепископ Кипрский Георгий и митрополит Пафосский Тихик3 июля 2025 года Архиепископ Кипрский Георгий с раздражением заявил, что ни он, ни Священный Синод Кипрской Православной Церкви больше не будет отвечать на письма бывшего митрополита Пафосского Тихика, который добивается разрешение совершать богослужения, сообщает СПЖ.

Архиепископ Георгий направил резкое письмо митрополиту Тихику, в котором сообщил, что Священный Синод Кипрской Церкви и он лично больше не намерены реагировать на его письма до тех пор, пока Константинопольский Патриарх Варфоломей не рассмотрит его апелляцию.

Владыка Георгий отметил, что митрополит Тихик имеет право присутствовать на богослужении по своей матери, которая состоится 6 июля, однако он не имеет права совершать оное, поскольку не получил разрешения от временного управляющего Пафосской митрополии, то есть от самого Архиепископа.

В письме также говорится, что стиль посланий митрополита Тихика, их утечка в СМИ и критика церковных решений свидетельствуют о его намерении «подорвать авторитет Предстоятеля и всей иерархии Кипрской Церкви».

Архиепископ Георгий также заявил, что Константинопольский Патриарх будет рассматривать не только апелляцию митрополита Тихика, но и доводы Священного Синода Кипрской Православной Церкви, а потому это не делает владыку Тихика правым.

По поводу богослужения по матери, то Архиепископ Георгий подчеркнул, что митрополиту Тихику было предоставлено разрешение на его проведение 5 июля в часовне. При этом он категорически отказался дать разрешение на совершение владыкой Тихиком Божественной литургии, как тот того просил.

Русская линия

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Архиепископ Кипрский Георгий запретил митрополиту Тихику совершить Литургию даже в день памяти его матери
Предстоятель Кипрской Православной Церкви раздосадован тем, что письма бывшего Пафосского архиерея ставят его в неудобное положение...

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