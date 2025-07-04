Иеромонах Серафим (Довлетов): Пожар в нашем храме — это повод задуматься о собственных грехах, о своём недостоинстве. Будем молиться, а не паниковать!

На острове Шикотан Южно-Курильского района Сахалинской области России сгорел православный храм в честь святого благоверного князя Даниила Московского. Несмотря на старания пожарных, огонь полностью уничтожил единственную на острове церковь, сообщает Православие.Ru.

Настоятель иеромонах Серафим (Довлетов) сумел спасти из пламени антиминс, напрестольное Евангелие и святое миро. По словам отца Серафима, причина пожара выясняется, но о поджоге речи не идёт.

«Все электроприборы в храме были выключены, все свечи потушены. Так просто подойти и поджечь церковь средь бела дня просто невозможно, поджог я исключаю. Допускаю, что грызуны повредили проводку — пока других объяснений у меня нет», — отметил отец Серафим.

Вместе с тем, священник призвал паству не унывать и сделать правильные выводы из случившегося.

«Мы, христиане, должны больше и искреннее молиться! Сколько нас, православных, собирается за праздничными службами? Совсем мало. Так что давайте думать, братья и сестры, в то время, когда мы будем служить во временном храме и ожидать окончания строительства каменного, которое, увы, подзадержалось, о собственных грехах, о своём недостоинстве. Будем молиться, а не паниковать! И большое спасибо нашим дорогим огнеборцам — их труд вызывает и уважение, и восхищение».

К чести местных властей православной общине уже предоставлено помещение для временного храма. В связи с пожаром на Шикотане архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Никанор обратился к клину и пастве епархии с просьбой о помощи.

«Храм хотя и был построен относительно недавно, в 2003 году, но морской климат и шторма быстро привели его в аварийное состояние. В связи с чем ещё в 2022 году было принято решение о возведении каменного храма в честь святителя Тихона, Патриарха Московского и всея России, — отметил владыка.

В настоящее время строительство нового храма продолжается, возведены стены и перекрытия, идёт монтаж кровли.

<…> Вместе с тем обращаю ваше внимание, что сейчас приход нуждается в утвари и всем необходимом для совершения богослужений и треб. Всех вас, дорогие отцы, братья и сестры, призываю в меру своих сил поучаствовать, как в приобретении всего необходимого, так и в завершении строительства храма. Поможем всем миром своим братьям, попавшим в беду. И именно здесь мы и выполним заповедь милосердия.

Благодарю Бога, что никто из людей не пострадал в пламени. А стены мы восстановим всем миром, — как это всегда было на Руси!"

Пожертвование можно осуществить на расчётный счёт Южно-Сахалинской епархии с пометкой «Пожертвование Данииловскому приходу с. Малокурильское».

Религиозная организация «Южно-Сахалинская и Курильская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»

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