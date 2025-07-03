Русская линия
Сводка новостей от 3 июля 2025

Попытки подкупа священнослужителей Молдавской Православной Церкви будут продолжены
Синод Румынского Патриархата принял решение продолжить финансирование «Бессарабской митрополии» в Молдавии…

Бессарабская митрополияСинод Румынской Православной Церкви принял решение о «дальнейшей финансовой поддержке и развитии» на территории Молдовы так называемой «Бессарабской митрополии». В частности, в Румынском Патриархате утвердили новые способы финансирования в связи с тем, что «прекратилось международное финансирование», сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на пресс-службу Румынского Патриархата.

Сообщается, что «Синод одобрил механизмы финансовой поддержки социальной миссии „Диакония“ Бессарабской митрополии, проекты которой пострадали от прекращения международного финансирования».

В тоже время, стоит отметить, что представители «Бессарабской митрополии» в Молдавии перешли к попыткам не просто подкупа молдавских священников, но и силового захвата храмов Молдавской Православной Церкви Московского Патриархата.

Так, 29 июня 2025 года сторонники «Бессарабской митрополии» предприняли попытку захвата храма в селе Гринауцы Рышканского района. Изначально они смогли подкупом убедить священника данного прихода перейти в Румынский Патриархат, а затем попытались забрать себе и храм. Однако этому воспротивилась паства.

По данным очевидцев, клирикам Румынского Патриархата во время захвата храма активно помогали молдавская полиция и представители местной власти. Однако, это им не помогло — верующие массово встали на защиту своей святыни, и судьба храма до сих пор не решена.

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Попытки подкупа священнослужителей Молдавской Православной Церкви будут продолжены
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