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Сводка новостей от 3 июля 2025

Владимир Легойда: Лишение гражданства митрополита Киевского Онуфрия — это политический акт с целью оказать давление на всю многомиллионную паству Украинской Церкви
В Русской Православной Церкви отреагировали на незаконное решение Зеленского лишить украинского гражданства Предстоятеля Украинской Православной Церкви…

Владимир ЛегойдаПредседатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда выступил с заявлением в связи с появившимися 2 июля 2025 года сообщениями о лишении гражданства Украины Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, сообщает Патриархия.Ru.

«Украинская власть продолжает давление на паству, духовенство и архиереев Украинской Православной Церкви — единственной канонической Православной Церкви в стране. Захваты храмов, преследования священнослужителей и мирян, выдворения, аресты и уголовные дела против архиереев — теперь к этому перечню добавилось еще и лишение гражданства Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия», — отметил Владимир Легойда.

По его словам, правовая оценка этого шага еще впереди, «но уже сейчас можно уверенно констатировать, что лишение гражданства митрополита Онуфрия — не просто юридическая мера, направленная против гражданина Украины», а жесткий политический акт с целью оказать давление на всю многомиллионную паству Украинской Православной Церкви.

«Это продолжение гонений на Церковь и верующих людей, составляющих большинство граждан Украины», — заявил глава Синодального отдела.

Русская линия

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Владимир Легойда: Лишение гражданства митрополита Киевского Онуфрия — это политический акт с целью оказать давление на всю многомиллионную паству Украинской Церкви
В Русской Православной Церкви отреагировали на незаконное решение Зеленского лишить украинского гражданства Предстоятеля Украинской Православной Церкви...

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