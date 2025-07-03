Сегодня день памяти выдающегося государственного деятеля и дипломата, генерал-адъютанта графа Николая Павловича Игнатьева, скончавшегося в 1908 г.

Он родился 17 января 1832 г. в С.-Петербурге в старинной дворянской семье. Образование получил в Пажеском корпусе и Академии Генерального Штаба, которую окончил в большой серебряной медалью и с занесением его имени на мраморную доску в числе лучших выпускников. Почувствовав призвание к дипломатической деятельности, Игнатьев еще в академии стал изучать историю Востока и турецкий язык. В 1856 г. он был назначен военным атташе в Лондон, где продемонстрировал прекрасное знание тонкостей военной дипломатии и военно-политической ситуации в Европе.

В это время между Россией и Англией шла «холодная» война, англичане финансировали и вооружали кавказских горцев, среднеазиатских ханов, поддерживали польских сепаратистов. В ответ на английскую экспансию русское правительство активизировало продвижение в Среднюю Азию и на Дальний Восток. В связи с этим Игнатьев в 1858 г. получил ответственное поручение возглавить дипломатическую и научную экспедицию в Хиву и Бухару. Он блестяще выполнил возложенную миссию, проявив исключительное мужество, твердость и дипломатический такт, заключил выгодный для России договор с эмиром Бухары. Затем он был направлен в Китай. Здесь в разгар 3-й опиумной войны он выступил посредником на переговорах между англо-французскими войсками и китайцами. Взамен Игнатьев добился ратификации Айгунского договора 1858 г., а в 1860 г. заключил Пекинский договор, в результате которого территория современного Приморского края была присоединена к России.

В 1864 г. Игнатьев был назначен на ответственную и опасную должность русского посланника в Константинополе. Здесь, проявив свои недюжинные способности дипломата, он поднял престиж России на Балканах. Во многом благодаря Игнатьеву из Сербии в 1867 г. были выведены турецкие войска. Конечной целью своей деятельностью он считал ликвидацию Османской империи, освобождение южных славян и присоединение к России Константинополя и черноморских проливов. После победоносной русско-турецкой войны 1877−78 гг. именно Игнатьев вел переговоры о заключении мира в Сан-Стефано, согласно которому Османская империя теряла большую часть владений в Европе, Болгария, Сербия, Черногория и Румыния увеличивали территории, Россия возвращала себе Бессарабию и присоединяла Батум и Карс. Однако под давлением европейских держав Россия вынуждена была отказаться от ряда положений Сан-Стефанского договора. Игнатьев, недовольный этим, подал в отставку.

В 1881 г. Игнатьев был призван на службу новым Государем Александром III. Сначала он стал министром государственных имуществ, а 4 мая 1881 г. был назначен на самую ответственную должность — министра внутренних дел. Ему пришлось бороться с террором народовольцев, студенческими беспорядками, с либеральными требованиями принятия конституции. Игнатьев издал «Положение об усиленной и чрезвычайной охране» и «Временные правила о евреях» и повел достаточно успешную борьбу с террористами. Проникнутый славянофильскими идеями Игнатьев попытался осуществить проект восстановления Земских Соборов в России. Объявление Манифеста о созыве Собора предусматривалось 6 мая 1882 г., в 200-ю годовщину последнего Земского Собора и в день рождения Наследника Николая Александровича. Сам Собор должен был открыться через год, в день коронации Императора Александра III. Однако против проекта Игнатьева решительно выступили все министры (особенно решительно обер-прокурор Св. Синода К.П.Победоносцев) из-за боязни, что либералы и сепаратисты превратят Собор в Учредительное собрание по образцу французских Генеральных Штатов 1789 г. 30 мая 1882 г. Игнатьев получил отставку, но остался членом Государственного Совета. До конца жизни он не принимал активного участия в политической жизни, делая исключение только для Славянского общества, где продолжал оказывать помощь болгарам и сербам.

Сегодня мы также вспоминаем известного слависта, исследователя русского фольклора славянофила Александра Федоровича Гильфердинга, скончавшегося в 1872 году.

Он родился 2 июля 1831 г. в Варшаве в семье директора дипломатической канцелярии при Наместнике царства Польского. Предки Гильфердинга приехали в Россию из Германии еще при Императоре Петре Великом. Его отец хотя и считал себя немцем, но сына воспитал в истинно русском духе и крестил в Православии, что во многом объяснялось близким знакомством отца Гильфердинга с А.С.Хомяковым и другими славянофилами. Будучи с детства связанным со славянофильской средой, Гильфердинг в дальнейшем органически вошел в их братство. Окончив историко-филологический факультет Московского университета, он занялся изучением санскрита, стремясь установить его связь со славянскими языками. Одновременно Гильфердинг занимался популяризацией славянской истории, печатая в «Московских ведомостях» «Письма об истории сербов и болгар», а в «Москвитянине» — «Историю балтийских славян». По окончании университета Гильфердинг служил в МИД, в 1856 г. стал консулом в Боснии. Помимо дипломатической службы ученый собирал древние славянские рукописи, беседовал с народными сказителями. В 1858 г. он выпустил на французском языке книгу «Восточные славяне», знакомившую западную науку с этнографией русской нации, в 1859 г. вышла его работа «Босния, Герцеговина и Старая Сербия», а в 1861 г. — «Борьба славян с немцами на балтийском поморье в средние века». С 1867 г. Гильфердинг возглавлял Петербургский Славянский комитет, а с к. 1860-х этнографический отдел Русского Географического общества. Много путешествуя по отдаленным землям России, Гильфердинг стал одним из открывателей устного фольклора Русского Севера. Выпуск онежских былин стал научным подвигом ученого, однако на выборах в Академию наук Гильфердинг был забаллотирован за свои славянофильские взгляды. Показательна реакция немца-славянофила, отметившего, что от немецкого состава российской Академии (!) другого ждать не приходиться. В 1872 г. он отправился во вторую поездку на Север, но в дороге простудился и умер.

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