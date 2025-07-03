Митрополит Пафосский Тихик обратился к Архиепископу Кипрскому Георгию с письмом, в котором просит Предстоятеля Кипрской Церкви разрешить ему совершить поминальную Литургию в главном храме Месан в память о своей почившей матери, чтобы все жители города могли принять участие в этом богослужении, а также настаивает на передаче ему всех документов по озвученным ранее на Синоде обвинениям против себя, сообщает СПЖ со ссылкой на Philenews.

Архиепископ Кипрский Георгий своим единоличным решением запретил низложенному архиерею совершать богослужения, хотя такого запрета Синод Кипрской Церкви не принимал. Несмотря на возражения владыки Тихика по этому поводу, Кипрский Архиепископ настаивает на своём решении.

Портал «Союза православных журналистов» опубликовал полный текст письма:

«Моим письмом от 22.6.2025 я просил вас и Священный Синод разрешить мне служить в монастыре, который остается без богослужений, а также просил разрешение на выходные 5−6 июля служить в моем родном селе Месаны Пафоса, чтобы совершить шестилетнее поминовение моей матери Фредерики.

Священный Синод письмом от 23.6.2025 установил, что для моего служения требуется разрешение «Местоблюстителя».

Следуя этому указанию, я подал соответствующее прошение 25.6.2025 с просьбой разрешить мне совершить 15 Божественных Литургий и 2 всенощных бдения в различных приходах и селах (до 22.5.2025 я совершал гораздо больше богослужений), однако в вашем ответном письме от 26.6.2025 вы уведомили меня, что не разрешаете мне служить в Пафосе.

Как вы указываете, «по церковной икономии» вы разрешаете мне совершить Божественную Литургию в субботу 5.7.2025 для поминовения, но при этом не объясняете ни оснований для строгости запрета, ни для применения икономии, поскольку я не лишен сана и не отстранен от служения (очевидно, что в любом из этих случаев не было бы места для «икономии»).

В часовню святого Георгия в Месанах в субботу 5 июля я бы пошёл служить один, поскольку, как вы знаете, я особенно благоговею перед этим святым местом и написал книгу об истории этой обители, к которой вы написали предисловие.

Поминовение назначено на воскресенье 6.7.2025 (день преставления моей плотской матери Фредерики) в храме святого апостола Тихика в Месанах, где моя мать неизменно молилась и особенно благоговела. Согласно установившейся традиции, поминовения совершаются в главном храме прихода или села, где собираются все верующие — таково желание моего отца, моих братьев и моё личное. Совершение Божественной Литургии в храме святого апостола Тихика в Месанах даст возможность присутствовать родственникам и всем, кто ценил мою мать.

Совершение поминовения «по икономии» в часовне святого Георгия в Месанах связано с множественными опасностями. Как известно, она находится в 10 минутах езды от села, требуется автомобиль с высоким клиренсом, поскольку подъезд к часовне — по грунтовой дороге, в этой местности нет посаженных деревьев, отсутствуют электричество, водоснабжение и санитарные помещения, территория заросла дикой растительностью с серьёзным риском встречи со змеями и другими пресмыкающимися. При температуре свыше 40 градусов существует серьезная вероятность обморока, особенно у пожилых людей, с реальной угрозой для жизни, поскольку от Месан до ближайшей больницы в Пафосе — не менее 40 минут езды.

Прошу дать мне соответствующее благословение служить в воскресенье 6 июля 2025 года.

Никакие священные каноны или правила Устава Кипрской Церкви не предусматривают запрета на совершение мной священных чинопоследований и Литургий, поскольку я не нарушил ни одного из них, и у меня никогда не отнимали права священнослужения.

Исповедание веры было направлено 18.6.2025 по электронной почте архисекретарю Священного Синода и 19.6.2025 доставлено ему курьерской службой. А 22.6.2025 оно было разослано всем синодальным архиереям накануне заседания Священного Синода 23.6.2025, как подтверждают расписки о получении. Очевидно, что исповедание веры не являлось предварительным условием для моего служения, но требовалось «для получения титула и должности от Священного Синода» (согласно сообщению Священного Синода от 22.5.2025).

Как я указывал в своем письме от 22.6.2025 к вам и братьям синодальным архиереям: «Все ваши документы переданы исключительно для вашего сведения. Очевидно, это не означает, что Священный Синод примет какое-либо новое решение по моему делу, поскольку мы ожидаем решения Вселенского Патриархата».

Кроме того, я неоднократно просил в течение более месяца передать мне все касающиеся меня документы — протоколы заседаний, обвинительное решение, официальный текст обвинений с доказательствами, а также любые другие связанные с делом материалы. Несмотря на это, их передача систематически избегается без какого-либо обоснования.

Прошу Ваше Блаженство лично заняться этим вопросом.

В своем письме вы уведомляете меня, что «Священный Синод обращает мое внимание на строгое соблюдение своих решений», хотя все прекрасно знают, что я никогда не был непослушен Священному Синоду.

Наконец, Блаженнейший, завершаю свое письмо тем, что не является последним по значимости, но, возможно, самым важным: передаю вам личное желание — мое и моих близких — чтобы вы пришли на поминовение моей матери, которая вас безгранично почитала, и которое состоится в воскресенье 6 июля, дабы мы сослужили и причастились от одной и той же Святой Чаши. Это даст нам возможность явить наше единство во Христе".

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