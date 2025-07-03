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Сводка новостей от 3 июля 2025

Со своим уставом в чужой монастырь
Премьер Армении Николо Пашинян, которому пророчат провал на следующих выборах, потребовал переизбрать Предстоятеля Армянской апостольской церкви…

Премьер-министр Армении Никол Пашинян3 июля 2025 года премьер-министр Армении Никол Пашинян официально потребовал проведения внеочередных выборов Католикоса всех армян и отставки нынешнего Предстоятеля Армянской апостольской церкви Гарегина II, сообщает издание СПЖ со ссылкой на Arminfo.infо.

«Внеочередные выборы обязательно должны состояться. Но внеочередные выборы Католикоса всех армян», — написал Пашинян в своем аккаунте в соцсети.

Это заявление стало продолжением усиливающегося конфликта между нынешним режимом Армении и священноначалием. Ещё в мае Пашинян на заседании правительства назвал состояние храмов Армянской церкви похожим на «чуланы» и потребовал «внедрения стандартов», заявив, что «реальным собственником этих памятников является государство».

Церковь ответила в резкой форме, обратив внимание на некомпетентность и отсутствие должного образования у главы правительства, а также на «внутренний кризис общественной коммуникации».

На следующий день Пашинян опубликовал крайне грубое и оскорбительное по форме и содержанию сообщение в адрес Католикоса Гарегина II, позволив себе обсценную лексику. Он также поставил под сомнение целомудрие и добропорядочность епископата, обвинив часть иерархов в нарушении обета безбрачия.

Супруга премьера, Анна Акопян, подключилась к нападкам, назвав духовенство «главными педофилами страны». Позднее Пашинян заявил, что у властей должен быть «решающий голос» в вопросе избрания Католикоса, а кандидаты на этот пост должны проходить государственную проверку биографии.

Он также пригрозил обнародовать компрометирующие материалы против действующего Католикоса Гарегина II и вынести дело в суд. Однако, никаких материалов так и не опубликовал. Тем не менее, Пашинян инициировал создание специальной координационной группы по смещению Католикоса.

Очевидно, что глава нынешнего армянского режима лезет не в своё дело и пытается вмешиваться в сугубо церковные вопросы, которые его не касаются. При этом сторонникам Пашиняна пророчат сокрушительное поражение на выборах в 2026 году. А потому вполне понятно, почему они так истерично пытаются заткнуть рот Армянской церкви, священноначалие которой не раз обличало их в предательстве армянских интересов.

Впрочем, участь церковных гонителей всегда незавидна, и Пашинян и его сторонники вряд ли станут здесь исключением.

Русская линия

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Со своим уставом в чужой монастырь
Премьер Армении Николо Пашинян, которому пророчат провал на следующих выборах, потребовал переизбрать Предстоятеля Армянской апостольской церкви...

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