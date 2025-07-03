Правящий архиерей Запорожской епархии УПЦ митрополит Запорожский Лука в своём Телеграм-канале «Лекарь.zp-m.Luke» высказался о решении Владимира Зеленского лишить украинского гражданства Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего митрополита Онуфрия, указав, что оно «несёт важный духовный смысл для верных чад УПЦ».

«Видно, что Господь «взялся» за нас серьёзно: внутренние потрясения, ковид, полномасшабная война, юридическая угроза запрета, обыски, суды, заключение, и теперь прямое неприкрытое давление на Предстоятеля. Фактически лишение гражданства — форма политических репрессий без соблюдения законных процедур и с нарушением Конституции Украины. Это ставит перед верующими УПЦ вопрос: что сильнее — юридические постановления или вечные духовные истины?, — пишет владыка Лука.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий неоднократно призывал молиться за Украину и её народ, называя войну духовной трагедией. Хотя государство забрало его гражданство, духовные обязанности — молитва, пастырская забота, проповедь — остаются. Это должно нас вдохновлять объединится вокруг нашего Предстоятеля, продолжать молиться, поддерживать ближних и служить, невзирая на политический фон. Каноническая связь сильнее формальных штампов в паспорте.

Кому это выгодно и выгодно ли? Лишение гражданства — это инструмент давления, демонстрация решительности и «защиты суверенитета». Это выгодно, чтобы показать электорату борьбу с «влиянием РФ» внутри страны. Также это отвлекает внимание от социально-экономических проблем. В свою очередь такой шаг вновь активизирует обсуждение на международных площадках темы о нарушении Киевом прав Православной Церкви и основополагающих демократических принципов. А это удар по авторитету и государства, и власти.

Представители «ПЦУ», главой которых является Константинополь, думают, что это расширит их влияние, ослабит УПЦ и упростит процесс перехода приходов под её юрисдикцию, укрепит их «статус» как «национальной церкви», усилит поддержку со стороны государства и общественности. Однако мы видим за последние годы, что насильственное давление вызывает лишь отторжение и углубление духовного конфликта внутри общества. Из клира УПЦ только единицы, кто поддался такому давлению.

Это событие духовно разрушительно — и для верующих, и для национального единства. Для верных чад УПЦ и вообще для духовной жизни в стране это ведёт к усугублению раскола, росту недоверие между Церковью и другими религиозными организациями, государством и народом. Верующие чувствуют себя заложниками политических игр. Что ещё более отдаляет возможность урегулирования конфликта в украинском Православии.

Как верным УПЦ реагировать? История Церкви знает много примеров, когда гонения закаляли веру. Сам Христос учил: «блаженны вы, когда будут гнать вас..» (Ин. 5:11−12). Так и сегодняшнее испытание — это время испытания нашей веры, духовной концентрации, укрепление наших общин, соборной молитвы и поддержки друг друга. Молиться — за своих пастырей, за Церковь и за мир на нашей земле. Поддерживать — морально и практическими делами: помогать священнослужителям, прихожанам, нуждающимся. Строить единство — избегать раскола, надменности и политической риторики внутри Церкви. Укрепляться духом — изучать Священное Писание, канонические традиции, историю Церкви, помнить, что Церковь терпит, но не падает, в житиях новомучеников черпать силы для противостояния нападкам душегубов.

Для нас сегодняшний удар — это момент очищения и сплочения, а не поражения. Это призыв отнестись к вере глубже, чем национальность или формальный статус. Ведь Церковь — это тело Христово, где главным связующей нитью остаётся любовь, а гражданство — лишь временная принадлежность. Мы кроме временного земного гражданства, имеем вечное гражданство — Небесное и там не нужен паспорт.

Да, лишение гражданства — вопиющее несправедливость, но оно не лишает нас веры и духовного авторитета пастырей УПЦ. Напротив — это время стать крепче в молитве, милосердии и единстве. С духовной точки зрения, нужно стойко нести крест вместе с Церковью и продолжать своё служение, как того требует Христос".

Русская линия