Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука прокомментировал ситуацию вокруг увольнения генерального директора Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Максима Остапенко, который был лишён поста министром культуры Украины «за недостаточную борьбу в „московским духом“ в обители», о заявил о намерении оспорить своё увольнение в судебном порядке, сообщает портал Raskolam.net.

По словам владыки, основная проблема здесь заключается не в персональных спорах или кадровых решениях, а в том, что саму Лавру — святыню, духовное сердце украинского монашества — превратили в площадку для идеологических боёв и личных амбиций. Митрополит Лука опубликовал размышления о этих событиях в своём Телеграм-канале.

«Обe стороны, которые спорят, с насмешкой относятся к Лавре как к святому месту молитвы и покаяния. Они превратили её в трибуну для собственных политических баталий, забывая, что Лавра — это дом молитвы, а не сцена для идеологических шоу», — подчёркивает митрополит Лука.

Владыка обращает внимание, что фактически Лавру лишили её законных обитателей — монахов Украинской Православной Церкви, из-за чего в монастыре исчезла молитва и духовная жизнь. Вместо тишины и покаяния — концерты, театрализованные представления, стрельба из лука и шоу. Это, по мнению владыки, символ духовной пустоты, которая заполняется чуждыми «культурными» проектами.

«Лавра стала своеобразной витриной под контролем светских кураторов, где обитатели — сотрудники заповедника, а не настоящие монахи. Святыня без молитвы стала просто декорацией», — отметил архипастырь.

Владыка также подчеркнул, что «очищение» Лавры от «имперских нарративов», как это заявляют украинские чиновники, превратилось в борьбу между двумя сторонами, которые на самом деле не намерены наполнить монастырь молитвой и покаянием. Обе стороны стремятся лишь к «перезапуску» Лавры, но вместо духовности предлагают идеологические баталии.

«Когда монастырь наполняют не молитвой, а политическими интересами и отчётами, это уже не Церковь, а музейная экспозиция под охраной», — резюмирует митрополит Лука.

Владыка Лука процитировал святителя Иоанна Златоуста: «Церковь — это не стены, а вера и жизнь по заповедям. Где нет Духа, там нет Церкви». По его словам, Лавру нужно очищать не от «московского духа», а от лжи, гордыни и осуждения, а чиновники решили лишать её монашества.

«Если святыня превращается в фон для идеологических спектаклей — это не просто кризис, это духовная пустота, которую не скроешь никакими пропагандистскими лозунгами», — подытожил митрополит Лука.

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