Русская линия
Сводка новостей от 26 мая 2025

Папа Римский Лев допустил украинских раскольников к мощам святителя Николая в Бари
В Ватикане намерены продолжать активно поддерживать представителей «ПЦУ»…

Украинские раскольники у мощей святителя Николая в Бари25 мая 2025 года представитель украинский раскольников Б. Гулямов провёл «литургию» в папской базилике святого Николая в Бари, о чём тут же сообщил в соцсетях посол Украины в Ватикане Андрей Юраш, передаёт СПЖ.

По словам посла, этим «ПЦУ» «показала последовательность и системность своей стратегической настроенности на то, чтобы продолжить и углубить сотрудничество с важнейшими центрами мирового христианства».

Юраш указал, что бывший папа Римский Франциск уже давал разрешение «ПЦУ» «служить у мощей святителя Николая».

«Поэтому новое паломничество и молитва украинских православных у мощей Святителя является новым важным шагом в развитии налаженного сотрудничества», — подчеркнул посол.

Очевидно, что в Ватикане намерены продолжать активно поддерживать представителей «ПЦУ» в их противостоянии с Украинской Православной Церковью. Ждать от католиков чего-то иного было бы наивно.

Никакие Гаванские декларации с осуждение унии также не останавливают их в поддержке украинских униатов. А потому священноначалию Русской Православной Церкви необходимо учитывать данные факты в выстраивании отношений с католиками.

Русская линия

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