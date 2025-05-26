|Сводка новостей от 26 мая 2025
|
|
Святейший Патриарх Кирилл: «Божий замысел заключается в том, чтобы власть помнила свою ответственность перед Богом и народом. Всякие диктаторские режимы противны Божиему замыслу»
Митрополит Запорожский Лука: Киево-Печерская Лавра превращена украинскими властями из великой православной святыни в музейную экспозицию под охраной
Священный Синод Кипрской Православной Церкви сместил митрополита Пафосского Тихика
Вячеслав Володин: Продажа энергетиков детям обернётся серьёзными штрафами
Этот день в Русской истории