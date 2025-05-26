25 мая 2025 года представитель украинский раскольников Б. Гулямов провёл «литургию» в папской базилике святого Николая в Бари, о чём тут же сообщил в соцсетях посол Украины в Ватикане Андрей Юраш, передаёт СПЖ.

По словам посла, этим «ПЦУ» «показала последовательность и системность своей стратегической настроенности на то, чтобы продолжить и углубить сотрудничество с важнейшими центрами мирового христианства».

Юраш указал, что бывший папа Римский Франциск уже давал разрешение «ПЦУ» «служить у мощей святителя Николая».

«Поэтому новое паломничество и молитва украинских православных у мощей Святителя является новым важным шагом в развитии налаженного сотрудничества», — подчеркнул посол.

Очевидно, что в Ватикане намерены продолжать активно поддерживать представителей «ПЦУ» в их противостоянии с Украинской Православной Церковью. Ждать от католиков чего-то иного было бы наивно.

Никакие Гаванские декларации с осуждение унии также не останавливают их в поддержке украинских униатов. А потому священноначалию Русской Православной Церкви необходимо учитывать данные факты в выстраивании отношений с католиками.

Русская линия