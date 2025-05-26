Русская линия
Сводка новостей от 26 мая 2025

Вячеслав Володин: Продажа энергетиков детям обернётся серьёзными штрафами
Штраф за незаконную реализацию энергетиков несовершеннолетним составит для граждан до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — до 500 тысяч рублей…

Энергетики22 мая 2025 года депутаты Государственной Думы приняли во втором и третьем чтениях изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях, устанавливающие ответственность за реализацию безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним, сообщает официальный сайт Госдумы.

«Наша задача — защитить детей и уберечь их от потребления продукции, опасно влияющей на здоровье», — написал в своем канале в Telegram председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В соответствии с законом штрафы за незаконную реализацию таких напитков несовершеннолетним составят для граждан до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — до 500 тысяч рублей.

Ранее Государственная Дума приняла закон, запрещающий продавать несовершеннолетним энергетические тонизирующие напитки. Он вступил в силу 1 марта 2025 года. Если у продавца есть сомнения в возрасте покупателя, он может попросить его предъявить подтверждающие возраст документы.

«Вред здоровью ребёнка от энергетиков очевиден: риск раннего развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, других осложнений. Есть случаи, когда дети после приёма таких напитков попадали в больницу в предынсультном состоянии», — подчеркнул Вячеслав Володин.

Введенный ранее запрет поддержали 90% участников опроса в Telegram-канале председателя Госдумы. «Видим, что без установления штрафов запрет на продажу энергетиков детям работать не будет», — добавил он.

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Вячеслав Володин: Продажа энергетиков детям обернётся серьёзными штрафами
Штраф за незаконную реализацию энергетиков несовершеннолетним составит для граждан до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — до 200 тысяч рублей, для юридических лиц — до 500 тысяч рублей...

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