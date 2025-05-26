22 мая 2025 года Священный Синод Кипрской Православной Церкви на внеочередном заседании большинством голосов принял решение о смещении митрополита Пафосского Тихика с архиерейской кафедры, сообщает СПЖ.

Решение было принято 10 голосами против 6, при этом сам митрополит Тихик, как лицо, в отношении которого рассматривалось обвинение, не имел права голоса.

По информации издания Philenews, в течение последних месяцев митрополит Тихик активно продвигал взгляды, которые в Синоде расценили как «подрывающие авторитет Предстоятеля — Архиепископа Георгия» и «нарушающие каноническое единство Церкви».

Ключевым эпизодом стал его отказ принять в Пафосе мощи апостола Павла, которые должны были прибыть в сопровождении католического кардинала в соответствии с договорённостью между покойным Архиепископом Хризостомом II и папой Римским Франциском.

Дополнительным фактором, сыгравшим против митрополита Тихика, стали публичные заявления и тексты его ближайших соратников, направленные против католиков и еретиков, а также тех, кого считали врагами Православия.

Ключевым обвинением стало обвинение в отказе сослужить с Архиепископом Хризостомом из-за того, что тот поминает главу украинских раскольников Епифаний Думенко.

Несмотря на то, что Устав Кипрской Церкви (ст. 14) предусматривает процедуру смещения архиерея с кафедры лишь при наличии судебного решения или осуждения за серьёзное церковное преступление, Синод воспользовался правом созвать себя в форме церковного суда. Это позволило принять решение о смещении без обращения к светским или внешним инстанциям.

По данным СМИ, на смещении владыки Тихика настаивал Константинопольский Патриарх Варфоломей.

За смещение митрополита Тихика проголосовали: архиепископ Кипрский Георгий, епископ Месаорийский Григорий, епископ Хитрский Леонтий епископ Карпасийский Христофор, митрополит Тримифунтский Варнава, митрополит Тамасосский Исаия, митрополит Киккский Никифор, митрополит Киренийский Хризостом и митрополит Китийский Нектарий.

Против выступили: митрополит Морфский Неофит, епископ Арсинойский Панкратий, митрополит Лимассольский Афанасий, епископ Аматусский Николай, епископ Ледрский Епифаний и епископ Неапольский Порфирий.

Митрополит Тихик сохраняет сан и остаётся членом Священного Синода, но лишён Пафской кафедры и права управлять епархией, а также потерял возможность в будущем претендовать на Архиепископский престол. Его епархия временно будет управляться Архиепископом Кипрским Георгием.

Тем временем, в Пафосе верующие с негодованием восприняли решение Синода и собрались на многолюдный митинг с требованием вернуть митрополита Тихика на кафедру. По мнению верующих, Синод Кипрской Церкви отстранил митрополита несправедливо. К мэрии города пришло не менее 500 человек.

Люди вышли с плакатами «Требуем вернуть нашего митрополита», «Бог не благословляет несправедливость», «Тихик достоин», «Последнее слово скажет Бог». Часть митингующих осталась у мэрии, другие верующие пришли к Пафосской митрополии.

Кипрская Православная Церковь балансирует на грани раскола, и причиной этого является стремление Константинопольского Патриарха Варфоломея продавить своё решение о признании украинских раскольников и отстранить от власти всех несогласных с этим шагом. На митрополита Тамасосского Исаию и митрополит Киккского Никифора фанариоты каким-то образом нашли управу, и оба этих архиерея теперь голосуют так, как надо Фанару, хотя ранее выступали против признания «ПЦУ».

Борьба продолжается.

Русская линия