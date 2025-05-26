Священный Синод Кипрской Православной Церкви сместил митрополита Пафосского Тихика
На отстранении владыки, отказавшегося признавать «ПЦУ», настаивал Константинопольский Патриарх Варфоломей и Архиепископ Кипрский Георгий…
22 мая 2025 года Священный Синод Кипрской Православной Церкви на внеочередном заседании большинством голосов принял решение о смещении митрополита Пафосского Тихика с архиерейской кафедры, сообщает СПЖ.
Решение было принято 10 голосами против 6, при этом сам митрополит Тихик, как лицо, в отношении которого рассматривалось обвинение, не имел права голоса.
По информации издания Philenews, в течение последних месяцев митрополит Тихик активно продвигал взгляды, которые в Синоде расценили как «подрывающие авторитет Предстоятеля — Архиепископа Георгия» и «нарушающие каноническое единство Церкви».
Ключевым эпизодом стал его отказ принять в Пафосе мощи апостола Павла, которые должны были прибыть в сопровождении католического кардинала в соответствии с договорённостью между покойным Архиепископом Хризостомом II и папой Римским Франциском.
Дополнительным фактором, сыгравшим против митрополита Тихика, стали публичные заявления и тексты его ближайших соратников, направленные против католиков и еретиков, а также тех, кого считали врагами Православия.
Ключевым обвинением стало обвинение в отказе сослужить с Архиепископом Хризостомом из-за того, что тот поминает главу украинских раскольников Епифаний Думенко.
Несмотря на то, что Устав Кипрской Церкви (ст. 14) предусматривает процедуру смещения архиерея с кафедры лишь при наличии судебного решения или осуждения за серьёзное церковное преступление, Синод воспользовался правом созвать себя в форме церковного суда. Это позволило принять решение о смещении без обращения к светским или внешним инстанциям.
По данным СМИ, на смещении владыки Тихика настаивал Константинопольский Патриарх Варфоломей.
За смещение митрополита Тихика проголосовали: архиепископ Кипрский Георгий, епископ Месаорийский Григорий, епископ Хитрский Леонтий епископ Карпасийский Христофор, митрополит Тримифунтский Варнава, митрополит Тамасосский Исаия, митрополит Киккский Никифор, митрополит Киренийский Хризостом и митрополит Китийский Нектарий.
Против выступили: митрополит Морфский Неофит, епископ Арсинойский Панкратий, митрополит Лимассольский Афанасий, епископ Аматусский Николай, епископ Ледрский Епифаний и епископ Неапольский Порфирий.
Митрополит Тихик сохраняет сан и остаётся членом Священного Синода, но лишён Пафской кафедры и права управлять епархией, а также потерял возможность в будущем претендовать на Архиепископский престол. Его епархия временно будет управляться Архиепископом Кипрским Георгием.
Тем временем, в Пафосе верующие с негодованием восприняли решение Синода и собрались на многолюдный митинг с требованием вернуть митрополита Тихика на кафедру. По мнению верующих, Синод Кипрской Церкви отстранил митрополита несправедливо. К мэрии города пришло не менее 500 человек.
Люди вышли с плакатами «Требуем вернуть нашего митрополита», «Бог не благословляет несправедливость», «Тихик достоин», «Последнее слово скажет Бог». Часть митингующих осталась у мэрии, другие верующие пришли к Пафосской митрополии.
Кипрская Православная Церковь балансирует на грани раскола, и причиной этого является стремление Константинопольского Патриарха Варфоломея продавить своё решение о признании украинских раскольников и отстранить от власти всех несогласных с этим шагом. На митрополита Тамасосского Исаию и митрополит Киккского Никифора фанариоты каким-то образом нашли управу, и оба этих архиерея теперь голосуют так, как надо Фанару, хотя ранее выступали против признания «ПЦУ».
Священный Синод Кипрской Православной Церкви сместил митрополита Пафосского Тихика На отстранении владыки, отказавшегося признавать «ПЦУ», настаивал Константинопольский Патриарх Варфоломей и Архиепископ Кипрский Георгий...