24 мая 2025 года в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве, по окончании Божественной литургии, состоялся прием по случаю Дня славянской письменности и культуры и тезоименитства Предстоятеля Русской Православной Церкви, сообщает Патриархия.Ru.

До начала приема в Тронном зале Патриарших покоев Святейшего Владыку поздравили: заместительница председателя Госдумы Анна Кузнецова; губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов; депутатка Госдумы летчица-космонавтка Елена Серова; руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков; председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников; первый вице-президент ПАО «ГМК „Норильский никель“» Сергей Малышев; первый заместитель директора ОАО «РЖД» Вадим Михайлов; заместитель главы ВРНС, ректор Российского православного университета святого Иоанна Богослова Александр Щипков; заместитель главы ВРНС, председатель Наблюдательного совета Общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов; и.о. генерального директора ХПП «Софрино» Владимир Левин.

Также Святейшего Патриарха поздравили председатель Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата митрополит Владимирский и Суздальский Никандр, президент Российской ассоциации производителей минеральных удобрений Андрей Гурьев, вице-президент Российского союза химиков Андрей Гурьев. Они представили Его Святейшеству проект Спасо-Преображенского Николаевского Морского кафедрального собора в Мурманске. Первый камень в основание собора был заложен 21 сентября (4 октября) 1916 года. Однако последующие события отложили начало его возведения более чем на 100 лет. В 2025 году по инициативе и по благословению Святейшего Патриарха Кирилла началось строительство собора по новому проекту.

Святейший Патриарх Кирилл, поблагодарив за поздравления митрополита Никандра, А.А. Гурьева и А.Г. Гурьева, отметил: «Если удастся реализовать ваши планы, вы увидите, как вся жизнь в городе изменится. Помню, когда я решил построить храм в центре Калининграда, все говорили: „Это невозможно, народ не примет!“ Но мы быстро построили храм, после чего в городе всё изменилось. Атмосфера изменилась, отношения между людьми, и, конечно, храм переполнен народом. Дай Бог, чтобы и строительство храма в Мурманске послужило духовному возрастанию тех людей, которые будут в его стенах молиться. Благодарю вас сердечно!»

Далее Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл разделил трапезу с участниками торжеств.

С приветственными речами на приеме выступили: митрополит Ювеналий (Поярков); заместительница председателя Госдумы Анна Кузнецова; митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий; губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов; председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников.

От лица представителей Поместных Православных Церквей при Московском Патриаршем престоле Святейшего Патриарха Кирилла поздравил представитель Патриарха Сербского епископ Ремезианский Стефан.

В завершение Святейший Патриарх Кирилл, поблагодарив собравшихся за поздравления, поделился размышлениями о феномене соборности в Православной Церкви:

«Соборность предполагает не только общую молитву, но и способность принимать совместные решения. Именно так устроено управление в Поместных Православных Церквах, в отличие от иных моделей, принятых на Западе. Соборность предполагает некое страхование от ошибок, ведь если человек, даже очень авторитетный, принимает решения единолично, то неизбежно у других возникает желание воспротивиться тому, кто принял на себя такую ответственность.

Церковь Православная давно поняла, что единоличное управление очень уязвимо, а иначе не было бы апостольской двоенадесятицы и не было бы соборности. Божий замысел заключается в том, чтобы власть помнила свою ответственность перед Богом и народом. Всякие диктаторские режимы противны Божиему замыслу, да они и не бывают долговечными. А Церковь, в которой действует соборное управление, свидетельствует на протяжении двух тысяч лет, что эта система, которая утверждена Самим Господом и апостолами, не может быть поколеблена никакими внешними силами, даже очень враждебными по отношению к Церкви.

Но ведь и соборность может быть уязвима. Возникали всякие ереси и расколы и во Вселенском Православии, да и в нашей Церкви. Что же нужно для того, чтобы соборность всегда сохранялась как безошибочная система управления? Необходимы два условия: единомыслие епископата, духовенства и сильная вера народа. Потому что иногда и во власти сущие, в том числе иерархи, впадали в заблуждение, но соборное начало корректировало эти ошибки. Именно такую систему мы называем соборностью, и Бога нужно благодарить за то, что она существует в нашей Церкви и помогла нам пройти через тяжелейшие испытания, с которыми не могут сравниться даже гонения, обрушившиеся на Церковь во времена античных императоров.

Вот почему настолько важно единомыслие и настолько важно, чтобы мы со всей ответственностью относились к нашим совместным соборным деяниям. И хотел бы выразить признательность нашим владыкам, которые добросовестно и в определенных ситуациях мужественно осуществляют свое служение, окормляя вверенный народ и одновременно сохраняя единство нашей Церкви.

Не могу не сказать и о том, что благоприятный климат, который сложился в нашей стране, зависит, в том числе, и от власть имущих. Поэтому Церковь и молится о властях и воинстве, чтобы действия властей всегда были справедливыми и богоугодными. А это означает, что власть должна подставлять себя под руку Божию, то есть под Божий нравственный закон, который распространяется не только на личную и семейную жизнь, но и на жизнь общественную и государственную. Вот если все это будет в нашей стране, чему мы уже и сейчас являемся свидетелями, если все это будет развиваться и восходить от силы к силе, то страна наша будет непобедима во всех смыслах".

По окончании трапезы в Зале Высшего Церковного Совета с днем тезоименитства Святейшего Владыку поздравили архиереи и духовенство Москвы.

От лица духовенства монашествующих и мирян Московской епархии Святейшего Патриарха Кирилла поздравил управляющий делами Московской Патриархии, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве митрополит Воскресенский Григорий. В дар Его Святейшеству была передана старинная икона пророка Божия Илии.

В 2016 году по благословению Святейшего Патриарха Кирилла обычай московских приходов преподносить Предстоятелю Церкви в праздничные дни цветы был заменен целевым сбором средств на благотворительные нужды. Митрополит Григорий сообщил, что собранные в этот раз денежные средства, сэкономленные приходами на покупке цветов к дню тезоименитства Его Святейшества, были переданы в Центральную клиническую больницу святителя Алексия, митрополита Московского, для приобретения анестезиологической системы и монитора пациента для проведения анестезии.

В ответном слове Святейший Владыка сказал:

«Сердечно благодарю Вас, владыка, и вас, Преосвященные архипастыри, отцы, братья, за добрые слова, а самое главное — за наше соборное служение. Имею в виду не только служение у престола Божия, но и во благо нашего народа и, обращаясь в первую очередь к тем, кто живет, служит и молится в Москве, во благо православной Москвы. Дай Бог, чтобы каждый восходил от силы к силе и чтобы все вместе мы возрастали в той силе, которой уже сейчас предстоит борьба с явлениями человеческой цивилизации, угрожающими и жизни людей, и христианской вере. По милости Божией наше Отечество, находясь, как говорят богомудрые люди, под Покровом Пресвятой Богородицы, есть остров свободы и ковчег спасения. И это никакое не преувеличение, это никакая не гордыня — это действительно так. Достаточно посмотреть на то, что совершается во многих странах в области нравственности, в области отношений между полами, на все то, что происходит с молодежью, — а ведь нравственная деградация угрожает самому существованию цивилизации.

Самым яркий пример связи разложения нравственного начала с гибелью цивилизации являет Римская империя. И насколько же нужно не знать историю либо вообще утратить способность к духовному и философскому анализу, чтобы не озаботиться этой проблемой! Но мы с вами не можем думать за других — в первую очередь мы должны думать о самих себе, о нашей церковной жизни, о нашей проповеди, о работе с людьми, в том числе, как я все время говорю, о работе с молодежью. Ведь с нас Господь спросит по полной, потому что мы всё знаем, всё ведаем, — а кому больше дано, с того больше и спросится (см. Лк. 12:48).

Поэтому благодарю вас, мои дорогие, за ваше служение в граде Москве. Я удовлетворен тем, что сейчас происходит в плане осуществления пастырской работы, взаимодействия с обществом и государственными властями, и особенно в сфере строительства новых храмов, создания новых приходов. Москва — это сегодня единственное место в мире, где строятся сотни храмов. Когда об этом говоришь нашим западным партнерам, многие и поверить не могут, но еще раз хочу сказать: кому больше дано, с того больше и спросится.

Дай Бог, чтобы все эти труды, которые мы вместе с вами несем, — в первую очередь труды наших священнослужителей на приходах, где они лицом к лицу соприкасаются с паствой, с молодежью, со светскими людьми, — обращались к тем добрым последствиям, без которых невозможно дальнейшее духовное и нравственное развитие Отечества нашего, нашего народа и Первопрестольного града. Еще раз всех вас сердечно благодарю за ваши молитвы и за ваши труды! Храни вас Господь!"

Затем в Сергиевском зале Храма Христа Спасителя Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял поздравления от архиереев и духовенства, принимавших участие в Литургии.

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