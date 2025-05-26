Николай Иванович Черняев родился в 1853 г. в дворянской семье, образование получил на юридическом факультете Харьковского университета. Окончив последний в 1875 г., Черняев был оставлен для приготовления к профессорскому званию как специалист в истории русского права. Будучи магистрантом, он подготовил большой труд по этому предмету права, который впоследствии отчасти переработал в книге «О русском Самодержавии». В 1881 г. Черняев оставил университет, всецело отдавшись публицистике. Он сотрудничал в газете «Южный край», журнале «Русское обозрение».

В 1895 г. в «Русском обозрении» было опубликовано наиболее известное сочинение Черняева «О русском Самодержавии». Труд этот был неординарным явлением в русской политической литературе, будучи первой попыткой систематизации представлений о русской монархии как о государственном феномене. Развитием идей, изложенных в этой работе Черняева, стал изданный в 1901 г. большой сборник работ мыслителя под общим названием «Необходимость Самодержавия для России. Природа и значение монархических начал». Автором был задуман грандиозный труд о развитии монархических начал, освещенных русской литературой начиная с древних времен и кончая трудами выдающегося теоретика монархизма Л.А.Тихомирова. Для Черняева Русское Самодержавие было одновременно и тайною, и идеалом, и поэзией. «Только те русские, — писал он, — могут не быть монархистами, которые не умеют думать самостоятельно, плохо знают историю своей родины и принимают на веру политические доктрины Запада».

В середине 1890-х гг. Черняев тяжело заболел. Пораженный параличом, он был одно время полностью бездвижен. Впоследствии подвижность вернулась только рукам. Не имея возможности физической свободы передвижения всю оставшуюся жизнь, он, тем не менее, не прекращал публицистической деятельности. В 1907 г. из-под пера Черняева вышла последняя книга, посвященная апологии монархии — «Из записной книжки русского монархиста», представлявшая собой сборник небольших заметок, «мыслей вслух» о всевозможных проявлениях монархической мысли и чувства у разных народов мира. Как убежденный монархист Черняев также был активным членом харьковского отделения Русского Собрания. Скончался Черняев в 1910 году.

Сегодня, 26 мая, также празднуется День Киева, Матери городов русских, годом основания которого считается 482 г.

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