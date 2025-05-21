13 мая 2025 года Божественной литургией в храме-памятнике Святого Саввы в Белграде открылось очередное заседание Архиерейского Собора Сербской Православной Церкви, которое возглавил Сербский Патриарх Порфирий, сообщает официальный сайт Сербского Патриархата.

14 мая в склепе храма Святого Саввы прошла первая рабочая сессия собрания, члены которого заслушали приветствие Его Святейшества. «Мы живём в неспокойные времена. Нынешние потрясения в мире, а также на нашей родине требуют нашего непоколебимого единства. Сейчас, как никогда, мы должны свидетельствовать, что Церковь — это Собор. Поэтому она собирает, а не разделяет, не отождествляет себя ни с одним фрагментом; она — все верные люди, она соединяет различия и примиряет. Другими словами, мы должны свидетельствовать, что единство Церкви превосходит все земные разделения. Это единство сохраняется — не за счёт возросшей озабоченности или отождествления себя с мирскими вопросами и дилеммами, а за счёт пророческого отдаления от всех земных „сотириологий“. Единство сохраняется братским советом, уважением к Преданию нашей Церкви и апостольской верой и молитвами, которые составляют нас как Церковь Христову», — сказал Патриарх Порфирий.

Затем члены Собора начали рассмотрение текущих церковных дел. Выслушав доклад Комиссии по подготовке предложений о провозглашении святых Сербской Православной Церкви члены Собора с радостью приняли и возвестили имена новых сербских святых. В сербские диптихи были включены: епископ Далматский Никодим (Милас); духовник Бездинский и Далматинско-Бокский протоиерей Кирилл (Цветкович); настоятель прихода Кртоля священник Михайло Барбич; священник Илия Родич; преподобномученик Иоанн Стеницкий; мать святителя Василия Острожского блаженная Анна; мученики Решковаца, пострадавшие от рук турок в 1688 году; преподобномученики и мученики Рманские, а также мученики Гарачки и Бихач-Петровицы.

Помимо этого на заседании Архиерейского Собора особое внимание было уделено положению и проблемам Церкви в Сербии и Республике Сербской, а также в соседних государствах и в диаспоре. Как и в предыдущие годы, сербские архиереи заслушали доклад о ситуации в Косово и Метохии. Подтверждая неразрывную связь с истоком духовной и национальной идентичности, воплощенной в личностях сербских святых правителей, Собор учредил новую награду — орден Святого князя Лазаря — для награждения членов Церкви за общие заслуги.

Были заслушаны и проанализированы отчёты о работе Священного Синода и епархиальных архиереев, а также отчёты о работе Патриаршего руководящего комитета, Патриаршей библиотеки, музеев и архивов Сербской Православной Церкви, а также благотворительного фонда «Человеколюбие» и других фондов, учреждений и служб Сербской Православной Церкви за прошедший период.

Собор проанализировал текущее состояние и проблемы церковного просвещения, а также заслушал отчёт комиссии, которой поручено подготовить предложения по реформированию плана и программы среднего образования в богословских школах Сербской Православной Церкви. Собрание с одобрением приняло к сведению выводы работы соответствующей комиссии и приняло решение о введении системы четырехлетнего среднего образования в сербских православных семинариях, начиная 1 сентября 2025/26 учебного года.

Собор Сербской Православной Церкви рассмотрел духовные последствия военных конфликтов по всему миру и решил вновь напомнить соответствующим международным институтам о страданиях православных христиан на Украине, в Сирии, Палестине и Косово и Метохии. Члены Собора призвали всех, кто имеет возможность предотвратить дальнейшее кровопролитие, ненависть, нетерпимость, несправедливость и беззаконие, сделать это.

В завершение члены Собора по уже сложившейся традиции и по приглашению наследного принца Александра посетили королевский дом Караджорджевичей, где Его Святейшество Патриарха и отцов Собора приветствовал наследный принц Филипп.

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