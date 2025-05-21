Глава МИД РФ заявил, что церковная тема будет одной из ключевых в ходе переговоров с украинскими властями…

Сергей Лавров: «Россия не оставит православных людей Украины в беде и добьется того, чтобы их законные права уважались»

20 мая 2025 года в Москве в Большом особняке Министерства иностранных дел России состоялся торжественный приём по случаю праздника Пасхи, на котором присутствовал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Предстоятеля Русской Православной Церкви приветствовал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который, в частности, коснулся темы ситуации на Украине и заверил, что российские власти сделают всё, чтобы защитить верующих и духовенство гонимой Украинской Православной Церкви, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Министр указал на то, что там после насильственного захвата власти в 2014 году последовательно истребляется всё, что так или иначе связано с Россией, — русский язык, культура, традиции, русскоязычные СМИ. Не оставляют в покое и каноническое Православие: уже многие годы ведутся гонения на крупнейшую конфессию страны — Украинскую Православную Церковь, «которую засевшие в Киеве власти вплотную подвели к юридической ликвидации». «Не прекращаются захваты храмов, вандализм, нападения на священников и прихожан, — напомнил глава МИД России. — Свидетельством кощунственной политики служат надругательства над чувствами верующих путем организации в главной обители страны — Киево-Печерской лавре — „работ по инвентаризации и проверке исторической и научной ценности мощей святых“. Эта работа поручена ветеринарам». При этом, как отметил министр иностранных дел, такие кощунства осуществляются при попустительстве и даже поддержке многих стран Европы, где поднимают головы «призраки» неонацизма и сатанизма.

«Хочу заверить всех присутствующих, что Россия не оставит православных людей Украины в беде и добьется того, чтобы их законные права уважались, а каноническое Православие вернуло себе центральное место в духовной жизни народа на украинских землях. Гарантией того, что эти цели будут достигнуты, является позиция Российской Федерации о справедливом урегулировании созданного Западом украинского кризиса», — сказал С.В. Лавров.

Он подчеркнул, что Российское государство, в том числе Министерство иностранных дел, будут и далее сопрягать свои усилия на международной арене с Русской Православной Церковью. «Не может не радовать, что созидательная деятельность Московского Патриархата расширяется во многих частях мира. Интенсивно развиваются Патриаршие экзархаты Африки, Юго-Восточной Азии, растет количество зарубежных приходов», — констатировал министр.

«Мы высоко ценим подвижнические усилия Вашего Святейшества по упрочению единства православных верующих в защите христиан от угроз терроризма и религиозного фанатизма, — продолжил С.В. Лавров. — Особое беспокойство вызывает ситуация в ближневосточном регионе, в частности, в Сирии, где группировки радикальных боевиков устраивают самые настоящие этнические чистки, массовые убийства людей по национальному и религиозному признакам».

Также было отмечено, что в Министерстве иностранных дел высоко ценят вклад Русской Православной Церкви в оздоровление ситуации в мировых делах, недопущение углубления разделительных линий по межнациональному и межконфессиональному признакам. Высказана готовность к дальнейшему наращиванию соработничества «в интересах отстаивания идеалов добра и справедливости, углубления широкого международного сотрудничества».

Поздравив собравшихся на мероприятие со светлым праздником Пасхи, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поблагодарил Министерство иностранных дел России за возвращение традиции проведения Пасхальных встреч, которые были вынужденно прерваны в связи с пандемией 2020 года.

Его Святейшество также особо остановился на значимости отмечаемого в нынешнем году 80-летия Великой Победы, которая была достигнута ценой подвига воинов и миллионов тружеников тыла. «Русская Православная Церковь чтит память всех, кто отдал жизнь за свободу нашего народа и благодарит Господа за дар мира, добытого такой высокой ценой», — сказал Патриарх.

Русская Православная Церковь, чадами которой являются миллионы людей из самых разных стран, жители всех континентов, продолжает своё служение в мире, не только быстро меняющемся, но становящемся все более тревожным, констатировал Святейший Владыка. Патриарх Кирилл с глубоким сожалением констатировал наблюдаемые в западных странах деградацию религиозной жизни и разрушение института семьи, являющейся, в частности, проявлением величайшей ценности, которой обладает человек, — дара любви. По его мнению, эти процессы представляют опасность для социальной общности людей, в том числе жизни государств и народов.

Святейший Патриарх Кирилл также выразил глубочайшую озабоченность ситуацией на Украине, в частности, положением Украинской Православной Церкви, которая находится под угрозой юридической ликвидации и фактического уничтожения ее общин в этой стране. Его Святейшество указал на то, что западные страны молчат о нарушениях прав и религиозных свобод огромного числа людей на Украине. Причем ситуация там ухудшается: на днях был утверждён порядок проведения проверок религиозных организаций на предмет их «аффилированности с Русской Православной Церковью». Власти рассчитывают, в первую очередь, лишить общины управляющих центров, а затем ликвидировать и сами общины, отнимая у них храмы и насильно загоняя в раскол. Наибольшее давление на православные приходы сейчас наблюдается в Черкасской и Черновицкой областях, где насильственные захваты храмов особенно многочисленны и жестоки.

«Киевские власти обеспокоены международной оглаской гонений, расходуются немалые средства, чтобы оправдать закон о запрете Церкви, в солидных западных журналах публикуются заказные статьи, организованы „гастроли“ украинских религиозных лидеров в США, Европу, где они заверяют, что Украина — это страна религиозной свободы, что там нет никаких гонений, — рассказал Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. — Но успех этой пропаганды сомнителен. Международная правозащитная работа создаёт проблемы для властей Украины, не позволяя им перейти к окончательному уничтожению Православия в своей стране. Поэтому все те, кто работает в данном направлении, даже если не видно немедленных результатов, должны понимать, что это один из факторов, способных остановить уничтожение одной из самых больших религиозных общин в мире».

Как отметил Святейший Патриарх Кирилл, программы «преследования нашей Церкви, которые были инициированы антироссийскими силами в странах западного мира, в настоящее время пытаются реализовывать, помимо Украины, в Молдове и в странах Балтии, особенно в Эстонии». В частности, 9 апреля 2025 года эстонским парламентом были приняты поправки к Закону о церквах и приходах, ставящие вне закона структуры Московского Патриархата в стране.

«А откуда Православие в Эстонии? Не из Китая ведь и не из Парижа. Это Русское Православие, и поколение за поколением православные люди воспитывались в этой системе ценностей, приходили именно в храмы Русской Православной Церкви, — подчеркнул Святейший Владыка. — И вот сейчас на глазах всей Европы не появившаяся недавно сомнительного рода религиозная община, а община, к которой на протяжении столетий принадлежала значительная часть, а в какой-то момент истории — бо́льшая часть тех, кто проживал в Эстонии, подвергается попыткам стереть ее с карты духовной и культурной жизни страны. Принятием поправок к Закону о церквах и приходах, ставящих вне закона структуры Московского Патриархата, власти Эстонии надеются принудить православных верующих перейти в юрисдикцию Константинопольского Патриархата. И хотя закон не утверждён президентом Аларом Карисом в связи с тем, что он противоречит эстонской Конституции, и был возвращён на доработку, угроза его принятия с несущественными поправками сохраняется».

Его Святейшество также констатировал, что в Литве власти продолжают подготовку к реализации эстонского сценария. А в Латвии «автокефалию» Православной Церкви без долгих раздумий провозгласил парламент, хотя Церковь в стране по закону отделена от государства. «Налицо нарушение религиозных прав и свобод, Конституции страны. И что? Абсолютное молчание. Но мы-то не должны молчать — ни на уровне общественных организаций, ни на уровне государства. Об этом нужно говорить, в том числе и на международных площадках, — уверен Патриарх Кирилл. Это вопиющий факт попрания прав человека, религиозных свобод, а также нарушения законодательства страны во имя создания системы угнетения конкретной (а в данном случае самой большой) религиозной общины».

А в Молдове на фоне покровительства властей так называемой Бессарабской митрополии Румынского Патриархата усилилось политическое давление на иерархов Православной Церкви Молдовы. Так, напомнил Святейший Владыка, на Страстной седмице пограничные службы воспрепятствовали вылету архиепископа Бельцкого и Фэлештского Маркелла на Святую Землю за Благодатным огнём. Священнослужители демонстративно подвергаются унизительным обыскам и допросам при пересечении границы государства.

«Проявления грубой дискриминации, с которыми сталкиваются наши верующие, ждут адекватной реакции и справедливой оценки со стороны международного сообщества, — констатировал Предстоятель Русской Православной Церкви. — И я хотел бы отметить, что в диалоге с руководством и представителями многих мировых христианских и иных религиозных общин Русская Церковь встречает понимание своей озабоченности и готовность сообща трудиться ради защиты свободы вероисповедания».

В выступлении Святейшего Патриарха Кирилла была затронута тема межхристианских контактов, в частности, отношений с Римско-Католической Церковью. Также было отмечено, что отношения с рядом протестантских общин Европы находятся в кризисе в связи с серьёзным отходом значительной части из них от христианских основ жизни и секуляризацией. При этом Святейший Патриарх Кирилл констатировал, что христианские общины стран Глобального Юга в большинстве своём придерживаются традиционных взглядов на вопросы семейной и общественной морали.

«Доверительный, значимый характер имеет сотрудничество нашей Церкви с Древними Восточными Церквами, — продолжил Патриарх. — Их главы и высокие представители выступают в поддержку канонического Православия на Украине, осуждают дискриминационные меры против нашей Церкви».

Он также указал на то, что развитие отношений с Древними Восточными Церквами, существующими в Армении, в Египте, в Сирии, в Ливане, в Ираке, в Индии, в Эфиопии и Эритрее, является значимым фактором в деле укрепления связей России и Русской Церкви с народами и религиозными группами этих стран.

Святейший Патриарх Кирилл рассказал о деятельности Христианского межконфессионального консультативного комитета, который помогает различным христианским деноминациям на постсоветском пространстве выстраивать доверительные отношения и координировать позиции по актуальным проблемам современной жизни, о широком диалоге с лидерами и организациями нехристианских традиционных религий в ближнем и дальнем зарубежье, о вкладе Русской Православной Церкви в поддержание межкультурного и межрелигиозного общения.

«Во все времена было непросто следовать заповедям Божиим. Но именно эта способность и решимость человека помогает преображать окружающий мир на началах веры, добра и милосердия, честного труда и созидания, добрососедских и взаимоуважительных отношений между народами», — резюмировал Предстоятель Русской Православной Церкви.

В ходе мероприятия состоялось вручение Патриарших наград ряду российских дипломатов.

Во внимание ко вкладу в развитие церковно-государственных отношений и в связи с 75-летием со дня рождения министр иностранных дел России С.В. Лавров удостоен церковного ордена благоверного князя Александра Невского (I степени).

Орденом благоверного князя Александра Невского (II степени) награжден председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Г. Б. Карасин — во внимание ко вкладу в развитие церковно-государственных отношений и в связи с 75-летием со дня рождения.

Руководителю Комитета по глобальным проблемам международной безопасности научно-экспертного совета Совета Безопасности Российской Федерации, заместителю генерального директора МИА «Россия сегодня», Чрезвычайному и Полномочному послу А.В. Яковенко вручен орден благоверного князя Александра Невского (II степени). Он удостоен церковной награды во внимание ко вкладу в развитие церковно-государственных отношений и в связи с 70-летием со дня рождения.

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