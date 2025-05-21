18 мая 2025 года на одной из вершин бухты Зеркальная в Кавалеровском районе Приморского края России состоялось историческое событие — был торжественно освящён Поклонный крест, установленный здесь в память об экспедиции Михаила Венюкова, который первым из российских исследователей перешёл Сихотэ-Алинь, сообщает Информационный отдел Арсеньевской епархии.

В своей книге «Обозрение реки Уссури и земель к востоку от неё до моря» Михаил Венюков писал: «Я вышел на берегу Японского моря не около Владимирской гавани, а несколько восточнее и севернее, то и людей на берегу морском мною нигде не оставлено, а как знак нашего пребывания в тех местах поставлен в одном пункте Крест с надписью, что мы были там 18 июля 1858 г.».

В память об этом событии инициативная группа посёлка Кавалерово решила восстановить историческую справедливость, и установила православный крест.

Чин освящения Поклонного креста совершил епископ Арсеньевский и Дальнегорский Гурий в сослужении благочинного Кавалеровского благочиния протоиерея Александра Сулемы и иеродиакона Досифея (Зыкова). За богослужением также молились сестры женской монашеской общины Арсеньевской епархии, представители казачества, благодетели и многочисленные прихожане.

«На горе засиял Крест Христов, высота которого 9 метров. Крест воздвигнут в память о походе, который совершил Михаил Венюков. Поэтому установка Креста в его историческом месте для нас очень важная миссия. Это благодарность первооткрывателям Дальневосточных рубежей нашей необъятной России, которые ценой своей жизни присоединяли и укрепляли земли государства Российского», — отметил владыка Гурий.

«Нам важно, чтобы люди знали, как осваивались наши земли, чьи великие имена стоят за географическими открытиями. Нам важно, чтобы молодёжь осознавала и помнила, что Россия непобедимая, великая страна, но пока она с Богом. Пока она украшена величественными храмами, монастырями, пока на страже наших рубежей стоит православный Крест», — заявили в инициативной группе по установке креста.

Русская линия