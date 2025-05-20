20 мая 2025 года Блаженнейший Митрополит Киевский и всей Украины Онуфрий опубликовал на официальном сайте Украинской Православной Церкви обращение по случаю третьей годовщины Собора УПЦ в Феофании, в котором фактически заявил о полной автокефалии Украинской Православной Церкви и призвал Поместные Православные Церкви признать данный факт.

Реакции священноначалия Русской Православной Церкви на данное послание, которое было написано исключительно на украинском языке, пока не последовало.

Ниже мы публикуем данное обращение целиком (орфография сохранена):

«Христос воскрес!

Искренне поздравляю всех с великим праздником Светлого Христова Воскресения, через которое Христос, наш Спаситель и Господь «смертию смерть поправ, и сущим во гробех Живот даровав» (тропарь Пасхи).

В эти благословенные пасхальные дни мы отмечаем третью годовщину Собора Украинской Православной Церкви, который состоялся в городе Киеве, в Свято-Пантелеимоновском монастыре, что в Феофании.

В 2022 году, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, наша святая Церковь столкнулась со сложными вызовами, решение которых было возможным только с помощью соборного церковного разума. И мы пошли по пути Соборности.

27 мая 2022 года в г. Киеве, в Свято-Пантелеимоновском монастыре (Феофания) состоялся Собор Украинской Православной Церкви, который принял ряд важных решений.

К сожалению, после начала полномасштабного вторжения Московский патриарх Кирилл полностью встал на сторону российского политического руководства, последовательно оправдывая военную агрессию против Украины. Поэтому уже в первые недели войны многочисленные священники нашей Церкви начали заявлять о своём несогласии со словами и действиями патриарха Кирилла. Как отдельные приходы, так и целые епархии в разных регионах Украины начали отказываться произносить имя Московского патриарха за богослужением. В этой ситуации Священный Синод Украинской Православной Церкви решил созвать в Киеве собрание епископов, священников, монахов и мирян для обсуждения жизни нашей Церкви в условиях войны.

Это собрание начало свою работу утром 27 мая 2022 года в монастыре Феофания. В нём приняли участие (очно или дистанционно) епископы, священники, монахи и миряне из всех епархий нашей Церкви. Итак, это собрание имело достаточный кворум, чтобы стать полноценным Собором Украинской Православной Церкви. Когда стало очевидным, что идею немедленного проведения Собора поддерживают практически все участники собрания, было решено в тот же день провести сначала заседание Священного Синода и Собора епископов, а затем и Собора Украинской Православной Церкви с участием епископов, священников, монахов и мирян, согласно принятому регламенту.

Этот большой Собор начал работу во второй половине дня 27 мая. Подавляющее большинство делегатов Собора выступило за полное отделение Украинской Православной Церкви от Московского патриархата. Именно поэтому Собор внёс ряд принципиальных изменений в Устав об управлении, которыми было засвидетельствовано о полной канонической самостоятельности Украинской Православной Церкви и её однозначном отграничении от Московского патриархата. Из устава были изъяты все пункты о связи Украинской Православной Церкви с Русской Православной Церковью. В частности, постановления РПЦ больше не являются основанием для деятельности нашей Церкви. Предстоятель Украинской Православной Церкви пожизненно избирается епископатом нашей Церкви и не нуждается в получении благословения на свое служение от Московского патриарха. Митрополит Киевский и всея Украины прекратил членство в Священном Синоде РПЦ. Имя Московского патриарха больше не поминается за богослужением в храмах и монастырях Украинской Православной Церкви.

Собор однозначно осудил российскую военную агрессию против Украины и выразил несогласие с позицией патриарха Кирилла относительно этой войны. Собор также заявил о намерении восстановить в Украинской Православной Церкви чин мироварения. Кроме того, делегаты собора высказались за развитие миссии нашей Церкви за рубежом среди православных украинцев, которые в результате войны оказались за пределами своей Родины, для сохранения ими своей веры, культуры, языка и православной идентичности.

Таким образом, собор, который состоялся 3 года назад в монастыре Феофания, коренным образом изменил жизнь нашей Церкви. После 27 мая 2022 года мы больше не являемся частью Московского патриархата. Собор четко заявил о стремлении нашей Церкви к полной канонической независимости. И на данный момент у нас уже есть все атрибуты такой независимости. Наша Церковь самостоятельно решает все вопросы своей внутренней и внешней жизни: открывает новые епархии, выбирает епископов и предстоятеля без вмешательства со стороны других Поместных Церквей, самостоятельно изготавливает святое Миро для собственных нужд, открывает приходы за рубежом.

Мы надеемся, что вся семья Автокефальных Поместных Церквей морально поддержит нас, одобрит нашу каноническую независимость и отметит ее надлежащим отличием.

Священная история гласит, что церковные Соборы, отстаивающие и защищающие чистоту веры и христианской морали, руководствуются благодатью Святого Духа, который наставляет нас на всякую истину (Ин. 16, 13), и нас утешает то, что в эти сложные времена, когда Украина проходит через один из самых сложных периодов в своей истории, Господь не покидает нас, а продолжает вести нас в Своё Царство.

И сегодня, когда мы празднуем третью годовщину Собора Украинской Православной Церкви, призываю всех к усиленной молитве за нашу Родину Украину, за её народ и за наших воинов, которые ценой собственной жизни защищают свою родную землю. Также призываю всех к молитве за нашу Церковь, чтобы Господь поддержал нас во время этих тяжелых испытаний, помог нам понять, в чем есть воля Божья, благая, угодная и совершенная (Рим. 12, 2), и предоставил силы для воплощения его воли в нашей жизни.

Призываю на всех нас Божье благословение.

+ ОНУФРИЙ

МИТРОПОЛИТ КИЕВСКИЙ И ВСЕЯ УКРАИНЫ,

ПРЕДСТОЯТЕЛЬ УКРАИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ"

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