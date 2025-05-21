Козьма Минин происходил из семьи солепромышленника из Балахны, по ремеслу своему был «говядарь», то есть мясник или торговец скотом, а в 1611 г. был избран земским старостой и начальником судных дел у посадских в Нижнем Новгороде.

Вскоре благочестивому Кузьме Минину явился преподобный Сергий Радонежский, призвавший его на борьбу со смутой. «Когда первый раз явился чудотворец, испугался Кузьма. Но, „помышляя, что не бе (ему) воинское строение в обычай“, не придал знаку большого значения. Успокоился, наказ святого „в небрежение положив“. И во второй раз явился преподобный Сергий: „рек“ то же, но строже, так, что заболел Кузьма. И после мучительных раздумий дал слово — волю святого выполнить».

После того как в город пришла одна из грамот архимандрита Троице-Сергиевой Лавры Дионисия и Авраамия Палицына, призывавшая к освобождению Русской земли от иноземцев, Минин обратился к нижегородцам с призывом: «Если нам похотеть помочь Московскому государству, не пожалеем животов. дворы свои продадим, жен и детей заложим и будет бить челом, чтобы кто-нибудь за истинную православную веру и был бы у нас начальником. Если мы на это поднимемся, многие к нам пристанут, и мы избавимся от чужеземцев». Народ откликнулся, и Минин взял на себя сбор средств для ополчения. Возглавил же его князь Дмитрий Пожарский. В период движения к Москве, боев за ее освобождение и до созыва Земского собора 1613 Минин входил в состав Совета всей Земли, созданного в Ярославле и выполнявшего функции русского правительства.

В боях за Москву в августе 1612 г. Минин проявил большую активность, высокие качества военного организатора и личную храбрость. После избрания на царство Михаила Федоровича Романова (1613) Кузьма Минин за сои заслуги перед Отечеством был пожалован чином думного дворянина и одарен вотчинами.

Скончался Козьма Минин в Москве в 1616 г. Тело его было привезено в Нижний Новгород и погребено на погосте приходской Похвалинской церкви. Через некоторое время прах его был перенесен к кремлевскому Спасо-Преображенскому собору первым нижегородским митрополитом Филаретом. Позднее останки еще несколько раз перезахороняли. В 1962 г. они были положены в кремлевском Михайло-Архангельском соборе — храме-памятнике ополчению начала XVII в.

Сегодня мы также вспоминаем русского литературного критика, поэта и публициста академика С.П.Шевырева, скончавшегося 8 мая 1864 г.

Степан Петрович Шевырев родился 18 октября 1806 г. в Саратове в семье губернского предводителя дворянства и получил обрназование в Московском университетском благородном пансионе. Шевырев участвовал в деятельности кружков Раича и «любомудров». Сотрудничал в ряде московских журналов, вместе с М.П.Погодиным возглавлял журн. «Москвитянин» (с 1841). Одновременно с этим занимался преподавательской деятельностью, являясь профессором Московского университета, а затем академиком (с 1852).

Для Шевырева характерно подчеркивание значения народности, национального характера для понимания поэзии и искусства вообще. Своеобразие искусства того или иного народа для него определялось прежде всего религией (ей отводилась решающая роль в народной судьбе), а также природно-климатическими и хозяйственными условиями. Эстетика Шевырева была прочно сопряжена с его общефилософскими воззрениями, отмеченными чертами славянофильства. Он утверждал, что для России народность, неотделимая от Православия, становится главным элементом текущей истории. В отличие от загнивающего Запада, считал публицист, пропитанного «трупным ядом цивилизации», русский и родственные ему народы несут миру здоровый дух истинной христианской религиозности и смирения. Не разделяя упований славянофилов на общину, Шевырев возлагал надежды на Самодержавие как на силу, способную развить личностное начало в русском человеке. На этих основаниях он вел борьбу с западниками и защищал триединство «Самодержавия, Православия, Народности».

Сегодня также день памяти товарища председателя Томского отдела Союза Русского Народа (СРН) иеромонаха Игнатия (Дверницкого), зверски убитого в 1909 г.

Иеромонах Игнатий (Дверницкий) родился 12 июля 1878 г. в Кишиневе в семье мелкого чиновника и в миру звался Арсением Васильевичем. Учился в Нежинском историко-филологическом институте, откуда перешел на историко-филологический факультет Московского университета, а затем в Московскую духовную академию, где в 1902 г. принял монашество, а в 1905 г. был рукоположен во иеромонаха. По окончании академии осенью 1905 г. он был направлен преподавателем в Томскую семинарию. В Томске принял активное участие в монархическом движении, был избран товарищем председателя отдела СРН. В 1908 г. о. Игнатий был назначен заведующим Томской церковно-учительской школой, которую революционеры превратили в свою опорную базу. Новый заведующий восстановил порядок. Своей неутомимой энергией он усилил и укрепил русское дело. Сторонники Союза Русского Народа стали насчитываться тысячами. Томская интеллигенция возненавидела о. Игнатия как крупного общественного деятеля-патриота. Бороться в открытую с ним крамольникам было не под силу, и они уже тогда, в 1906, стали поговаривать о том, что о. Игнатия следует «убрать», что он слишком опасный для «освободительного движения» человек. И вскоре о. Игнатий был жестоко убит двумя семинаристами, связанными с революционерами, которые явились к нему под видом сдачи зачета. Томские монархисты очень почитали иеромонаха Игнатия, но после революции его имя совсем забылось.

В этот день в 1907 г. был утвержден Устав Союза Русских женщин. Учредителями Союза выступили вдова тайного советника М.Б.Аничкова, жена потомственного дворянина А.И.Тур, вдова штабс-капитана А.П.Чебышева, жена полковника Е.В.Огородникова и вдова статского советника А.А.Мейен. Союз руководствовался началами, выраженными в программе Русского Собрания и Союза Русского Народа. Членами Союза, согласно уставу, могли быть женщины русского подданства всех вероисповеданий, кроме иудейского и иудейского происхождения. Однако Союз не стал заметным явлением. Ситуация изменилась, когда 16 декабря 1910 г. Союз был преобразован в Союз русских женщин в помощь самобытному кустарному делу и его возглавила Мария Николаевна Дитрих, стоявшая во главе Союза до 1917 г. Особенно возрос авторитет Союза, когда его взяла под Августейшее покровительство Государыня Александра Федоровна. Во время Мировой войны Союз русских женщин активно занимался устройством лазаретов и организацией помощи фронту.

Русская линия