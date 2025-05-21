Президент России Владимир Путин высоко оценил действия духовенства Курской епархии во время вторжения украинской армии в область и распорядился создать отдельную программу восстановления храмов в Курской области, пострадавших от военных действий. 20 мая глава государства провёл совещание с руководителями муниципалитетов Курской области, сообщает ТАСС.

На совещании глава государства пообещал передать от участников встречи низкий поклон Патриарху Кириллу, передаёт РИА Новости. «Мы знаем позицию Святейшего Патриарха: он — один из первых защитников веры Православной, Отечества, людей наших, поэтому его настрой имеет огромное значение, передаётся не только священнослужителям, но и всему народу. Это очень важно», — подчеркнул В. Путин.

«Русская Православная Церковь многократно, просто на протяжении всей истории показывала, что она всегда со своим народом», — сказал Путин на совещании. В этом контексте он напомнил о Великой Отечественной войне: в начале войны Молотов обратился к народу «граждане и гражданки», а через некоторое время, когда «осознали, что происходит», в своей речи Сталин использовал уже обращение «братья и сестры».

«И Русская Православная Церковь, несмотря на огромный ущерб, который ей был нанесён властями, когда пришёл час испытаний, полностью и бесповоротно забыла все обиды, все тяжелейшие испытания, которые прошли священники, встала на защиту Отечества. Так происходит и сейчас», — подчеркнул президент.

Глава Российского государства также высоко оценил действия священников в период освобождения Курской области: «низкий вам поклон за это». Он отметил, что оставленные храмы «противник превратил практически в крепости» и «при их освобождении, этих зданий и сооружений, [им] был нанесён серьёзный ущерб».

«Тут попросил бы Александра Евсеевича [Хинштейна, врио губернатора Курской области], самым внимательным образом всё проанализировать. И сделать просто отдельную программу, предложения по восстановлению не только основных зданий (храмов — прим. ТАСС), но и хозяйственных. В плановом порядке мы это всё сделаем. Уверен, что это будет лучше, чем было», — подчеркнул глава России.

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