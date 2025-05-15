Русская линия
Сводка новостей от 15 мая 2025

В противовес заявлениям Иерусалимского Патриархата в защиту Эстонской Православной Христианской Церкви
Архиепископ Афинский Иероним принял в Афинах главу ЭАПЦ митрополита Стефана, одобрившего запрет ЭПХЦ…

Архиепископ Афинский Иероним принял в Афинах главу ЭАПЦ митрополита СтефанаПредстоятель Элладской Православной Церкви Архиепископ Афинский Иероним, ранее в угоду Фанару признавший украинских раскольников, продолжает идти по пути полной и безоговорочной поддержки Константинопольского Патриархата в противостоянии с Русской Православной Церкви на её канонической территории.

Речь, в частности, идёт об Эстонии, где власти по надуманному политическому поводу решили запретить Эстонскую Православную Церковь Московского Патриархата, вынужденную из-за притеснений даже сменить своё самоназвание на Эстонскую Православную Христианскую Церковь.

В защиту гонимых верующих Эстонии на днях выступил Иерусалимский Патриарх Феофил, который тепло приветствовал на Святой Земле митрополита Таллинского и всея Эстонии Евгения и призвал эстонские власти отказаться от своих планов по запрету ЭПХЦ.

Активная позиция старейшего православного Патриархата посеяла тревогу среди профанарского епископата. И вот Архиепископ Афинский Иероним уже приветствует в Афинах одного из сторонников притеснений ЭПХЦ — главу Эстонской апостольской православной церкви митрополита Стефана, о чём сообщает греческий портал «OrthodoxTimes».

«Утром архиепископ приветствовал митрополита Таллиннского и всея Эстонии Стефана, предстоятеля автономной Эстонской апостольской православной церкви в составе Вселенского патриархата. Два иерарха обсудили вопросы, представляющие церковный интерес, и поделились своими взглядами на пастырские и богословские проблемы в своих Церквях», — говорится в сообщении.

Таким образом, Элладская Православная Церковь в лице своего Предстоятеля фактически выступила в поддержку дискриминационной политики эстонских властей.

Русская линия

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