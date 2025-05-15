10 апреля 2025 года Священный Синод Русской Православной Церкви выступил с заявлением в связи с принятым накануне парламентом Эстонии законом, подвергающим дискриминации множество верующих граждан этой страны и лишающим их свободы вероисповедания, а также попросил Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла направить соответствующие обращения Предстоятелям Поместных Православных Церквей, главам инославных Церквей и межхристианских сообществ, руководителям и представителям международных организаций.

В ответном письме на имя Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Блаженнейший Патриарх Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофил III выразил обеспокоенность в связи с принятыми в Эстонии поправками к закону о церквах и приходах, целью которых является фактический запрет Эстонской Православной Христианской Церкви — самоуправляемой Церкви в составе Московского Патриархата, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

«Мы внимательно следим за событиями в Эстонии. Мы в Иерусалиме остро осознаем, что представляют собой нарушения свободы вероисповедания», — говорится в письме Блаженнейшего Патриарха Феофила.

Принятие эстонским парламентом дискриминационного закона «подчеркивает насущную необходимость единства между нами, собратьями-Патриархами», свидетельствует Предстоятель Иерусалимской Православной Церкви: «Мы верим в то, что диалог является единственным путем к достижению реального мира и восстановлению единства между сестринскими Православными Церквами».

«Мы готовы предложить всем нашим братьям и сестрам в Эстонии любую помощь, какая в наших силах», — подчеркивает Патриарх Феофил.

«Молимся о том, чтобы однажды в скором будущем наша святая Православная Церковь пребывала в полноте единства», — завершает свое послание Предстоятель Иерусалимской Православной Церкви.

Русская линия