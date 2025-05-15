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Сводка новостей от 15 мая 2025

Иерусалимский Патриарх Феофил: «Мы готовы предложить нашим братьям и сестрам в Эстонии любую помощь»
Глава Иерусалимского Патриархата вновь обратил внимание на недопустимость дискриминации Эстонской Православной Христианской Церкви властями Эстонии…

Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил III10 апреля 2025 года Священный Синод Русской Православной Церкви выступил с заявлением в связи с принятым накануне парламентом Эстонии законом, подвергающим дискриминации множество верующих граждан этой страны и лишающим их свободы вероисповедания, а также попросил Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла направить соответствующие обращения Предстоятелям Поместных Православных Церквей, главам инославных Церквей и межхристианских сообществ, руководителям и представителям международных организаций.

В ответном письме на имя Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Блаженнейший Патриарх Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофил III выразил обеспокоенность в связи с принятыми в Эстонии поправками к закону о церквах и приходах, целью которых является фактический запрет Эстонской Православной Христианской Церкви — самоуправляемой Церкви в составе Московского Патриархата, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

«Мы внимательно следим за событиями в Эстонии. Мы в Иерусалиме остро осознаем, что представляют собой нарушения свободы вероисповедания», — говорится в письме Блаженнейшего Патриарха Феофила.

Принятие эстонским парламентом дискриминационного закона «подчеркивает насущную необходимость единства между нами, собратьями-Патриархами», свидетельствует Предстоятель Иерусалимской Православной Церкви: «Мы верим в то, что диалог является единственным путем к достижению реального мира и восстановлению единства между сестринскими Православными Церквами».

«Мы готовы предложить всем нашим братьям и сестрам в Эстонии любую помощь, какая в наших силах», — подчеркивает Патриарх Феофил.

«Молимся о том, чтобы однажды в скором будущем наша святая Православная Церковь пребывала в полноте единства», — завершает свое послание Предстоятель Иерусалимской Православной Церкви.

Русская линия

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Иерусалимский Патриарх Феофил: «Мы готовы предложить нашим братьям и сестрам в Эстонии любую помощь»
Глава Иерусалимского Патриархата вновь обратил внимание на недопустимость дискриминации Эстонской Православной Христианской Церкви властями Эстонии...

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