Русская линия
Сводка новостей от 15 мая 2025

Патриарх Сербский Порфирий: «Я уверен, что кризис, в котором в данный момент находится Православная Церковь, в конечном итоге будет причиной для торжества единства»
Причиной нынешнего раскола мирового Православия Его Святейшество назвал попытки части православного священноначалия использовать человеческую логику вместо логики Христовой…

Патриарх Сербский ПорфирийСербский Патриарх Порфирий убеждён в том, что тот кризис, который сейчас переживает мировое Православие, станет основой для будущего единства. Первоиерарх Сербской Православной Церкви считает, что дух разделения, царящий сейчас в Православии, противоречит логике Евангелия, поэтому Господь позаботится о том, чтобы исправить эту ситуацию. Об этом он рассказал в интервью Bogoslov.Ru, сообщает портал Raskolam.net.

«Я уверен, что кризис, в котором в данный момент находится Православная Церковь, в конечном итоге будет причиной для торжества единства, любви, взаимопонимания и утверждения Церкви как Единой, Святой, Соборной и Апостольской. Каждый раз, когда мы сталкиваемся с проблемами, с вызовами, да и с недоразумениями, если мы хотим использовать человеческую логику, или если она важнее и преобладает по отношению к логике Христовой, логике Божией, мы будем идти в тупики и в безвыходные ситуации. Все недоразумения я вижу как искушения, а искушения вижу как вызовы, кризисы вижу как шансы. И сегодня, когда у нас есть некоторые недоразумения или кризисы внутри нашей Православной Церкви, я вижу их как шансы и призыв каждому из нас перед Христом проверить себя и свое сердце», — отметил сербский Патриарх.

Ранее Патриарх Порфирий также заявлял о том, что преследование Украинской Православной Церкви — временное явление, которое рано или поздно прекратится. Первоиерарх отметил, что в любых противостояниях Православия и враждебных сил, побеждала всегда именно Церковь.

Русская линия

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Патриарх Сербский Порфирий: «Я уверен, что кризис, в котором в данный момент находится Православная Церковь, в конечном итоге будет причиной для торжества единства»
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