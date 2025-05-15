Сербский Патриарх Порфирий убеждён в том, что тот кризис, который сейчас переживает мировое Православие, станет основой для будущего единства. Первоиерарх Сербской Православной Церкви считает, что дух разделения, царящий сейчас в Православии, противоречит логике Евангелия, поэтому Господь позаботится о том, чтобы исправить эту ситуацию. Об этом он рассказал в интервью Bogoslov.Ru, сообщает портал Raskolam.net.

«Я уверен, что кризис, в котором в данный момент находится Православная Церковь, в конечном итоге будет причиной для торжества единства, любви, взаимопонимания и утверждения Церкви как Единой, Святой, Соборной и Апостольской. Каждый раз, когда мы сталкиваемся с проблемами, с вызовами, да и с недоразумениями, если мы хотим использовать человеческую логику, или если она важнее и преобладает по отношению к логике Христовой, логике Божией, мы будем идти в тупики и в безвыходные ситуации. Все недоразумения я вижу как искушения, а искушения вижу как вызовы, кризисы вижу как шансы. И сегодня, когда у нас есть некоторые недоразумения или кризисы внутри нашей Православной Церкви, я вижу их как шансы и призыв каждому из нас перед Христом проверить себя и свое сердце», — отметил сербский Патриарх.

Ранее Патриарх Порфирий также заявлял о том, что преследование Украинской Православной Церкви — временное явление, которое рано или поздно прекратится. Первоиерарх отметил, что в любых противостояниях Православия и враждебных сил, побеждала всегда именно Церковь.

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