Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин заявил, что визит в Киев в настоящее время не рассматривается. Папа, скорее всего, поедет в Турцию…

Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин в кулуарах конференции «К теологии надежды для Украины и из Украины», которая прошла в Папском Григорианском университете и была организована под патронажем украинских униатов, дал понять, что в Ватикане внимательно следят за ситуацией вокруг мирных переговоров России и Украины в Стамбуле, но в настоящее время не намерены обсуждать вопрос о возможном визите папы Римского Льва в Киев, сообщает портал «VaticanNews».

«Мы всегда надеемся, что есть возможности для мира», — сказал кардинал различным СМИ. «Мы рады, что наконец-то появилась возможность прямой встречи. Мы надеемся, что существующие проблемы могут быть решены там и что может начаться подлинный мирный процесс». По словам госсекретаря, «преждевременно» предсказывать, что произойдет, но есть надежда, что встреча в Стамбуле станет «серьезной отправной точкой» для прекращения войны.

Что же касается приглашения папы Римского посетить Украину, которое последовало со стороны Владимира Зеленского, то такой визит преждевременен, считает кардинал. «Нет, это преждевременно, было приглашение от президента Зеленского, теперь папа Римский будет решать, что делать, но как я могу сказать «да» или «нет»? Я не думаю, что даже он на данном этапе скажет «да» или «нет», — сказал госсекретарь Ватикана.

При этом кардинал дал понять, что уж куда папа Лев поедет в ближайшее время, так это Турция. «Я думаю о Никее. Это важный момент для Католической церкви и для экуменизма. Было определённо запланировано, что папа Франциск поедет. Я думаю, Папа Лев пойдет по тому же пути», — заявил кардинал Пьетро Паролин.

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