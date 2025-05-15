Члены Синода имели суждение о дальнейшем устроении церковной жизни в Запорожской области и приняли целый ряд важных кадровых решений…

15 мая 2025 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви, сообщает Патриархия.Ru.

В этот день исполнился 81 год со дня кончины Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Сергия (†15.V.1944). По окончании заседания в домовом храме Всех святых, в Церкви Русской просиявших, Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре Святейший Патриарх Кирилл совершил панихиду по приснопоминаемому Предстоятелю. Перед началом панихиды Святейший Патриарх Кирилл произнес слово.

Члены Синода заслушали доклад Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о состоявшемся визите Святейшего Патриарха Сербского Порфирия в пределы Русской Православной Церкви. Синод отметил важность состоявшегося визита Святейшего Патриарха Сербского Порфирия для укрепления связей между двумя Церквами.

Члены Священного Синода имели суждение о дальнейшем устроении церковной жизни в Запорожской области.

По итогам обсуждения Синод постановил епископу Златоустовскому и Саткинскому Петру быть Преосвященным Бердянским и Приморским, освободив его от управления Златоустовской епархией. Временное управление Златоустовской епархией поручено главе Челябинской митрополии. В свою очередь епископу Бердянскому и Приморскому Петру члены Синода постановили временно управлять приходами и обителями Запорожской епархии на территориях Веселовского, Каменско-Днепровского, Мелитопольского и Михайловского районов, а также городов Мелитополь и Энергодар Запорожской области.

Члены Синода заслушали прошение епископа Великолукского и Невельского Сергия о почислении его на покой в связи с достижением 75-летия и постановили это прошение удовлетворить. Синод выразил благодарность епископу Сергию за многолетнее управление Великолукской епархией и определил для него местом пребывания на покое Успенский Псково-Печерский мужской монастырь с получением содержания от Великолукского епархиального управления. Временное управление Великолукской епархией возложено на главу Псковской митрополии.

Члены Священного Синода имели суждение о замещении вакантных кафедр Грозненской и Козельской епархий. По итогам обсуждения Синод постановил избрать клирика Грозненской епархии иеромонаха Амвросия (Марченко) Преосвященным Грозненским и Сунженским, а викария Калужской епархии епископа Тарусского Макария Преосвященным Козельским и Людиновским.

Кроме того, члены Синода имели суждение о положении дел в Губкинской епархии Белгородской митрополии, Покровской епархии Саратовской митрополии и в Славгородской епархии Алтайской митрополии. По итогам обсуждения Синод освободил епископа Губкинского и Грайворонского Софрония от управления Губкинской епархией и почислил его на покой. Аналогичные решения были приняты в отношении епископа Покровского и Новоузенского Фомы и епископа Славгородского и Каменского Антония.

Местом пребывания епископу Софронию Синод определил Рождество-Богородичный Санаксарский мужской монастырь п. Санаксарь Темниковского района Мордовии под надзором епископа Краснослободского и Темниковского Климента. В свою очередь Преосвященным Губкинским и Грайворонским Синод избрал клирика Одинцовской епархии игумена Авеля (Пивоварова).

Местом пребывания епископу Фоме определён Свято-Знаменский Абалакский мужской монастырь Тобольского района Тюменской области под архипастырским наблюдением митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия. Преосвященным Покровским и Новоузенским Синод постановил быть епископу Бердянскому и Приморскому Феодору, освободив его от управления Бердянской епархией и выразив благодарность за понесенные по ее устроению труды.

Местом пребывания епископу Антонию Синод определил Свято-Троицкий Всецарицынский мужской монастырь с. Тарасково Свердловской области под архипастырским наблюдением епископа Нижнетагильского и Невьянского Феодосия. Преосвященным Славгородским и Каменским Синод избрал клирика Вологодской епархии игумена Иоасафа (Вишнякова).

Члены Синода также заслушали прошение епископа Балашихинского и Орехово-Зуевского Николая о почислении его на покой в связи с достижением 75-летия. По итогам обсуждения Синод благословил епископу Балашихинскому и Орехово-Зуевскому Николаю продолжить управление Балашихинской епархией.

Синод также заслушал рапорт митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира о поступившем прошении архиепископа Кагульского и Комратского Анатолия о почислении его на покой в связи с достижением 75-летия и благословили архиепископу Кагульскому и Комратскому Анатолию продолжить управление Кагульской епархией.

Священный Синод имел суждение о деятельности Синодального миссионерского отдела и постановил утвердить архиепископа Зеленоградского Савву в должности председателя Синодального миссионерского отдела.

Также члены Синода заслушали сообщение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о назначении наместника Высоко-Петровского ставропигиального мужского монастыря г. Москвы и постановили назначить на должность клирика Коломенской епархии наместника игумена Иоанна (Железова), освободив его от занимаемой должности настоятеля Бобренёва мужского монастыря г. Коломны Московской области.

Священный Синод утвердил ряд богослужебных текстов, а также дополнил и утвердил поименные списки ряда местных соборов святых.

Кроме того, Синод рассмотрел рапорт митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла, в сопровождении рапорта протоиерея Максима Козлова, председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, об открытии в Казанской духовной семинарии аспирантуры. По итогам обсуждения члены Синода постановили открыть в Казанской духовной семинарии аспирантуру.

Члены Синода также заслушали рапорт митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения в сопровождении рапорта протоиерея Максима Козлова и постановили открыть в Екатеринбургской духовной семинарии магистерскую программу по профилю «Подготовка военного духовенства и взаимодействие с Вооруженными силами».

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