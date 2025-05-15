Сегодня день памяти Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Сергия (Страгородского), скончавшегося в 1944 г. Святейший Патриарх Сергий (в миру — Иван Николаевич Страгородский) родился 11 января 1867 в Нижегородской губернии в городе Арзамасе, в семье священника, где получил глубокое религиозное воспитание.

В августе 1880 г. поступил в Нижегородскую духовную семинарию, а после ее окончания на историческое отделение в Санкт-Петербургскую духовную академию. 30 января 1890 г. был пострижен в монашество с именем Сергия в честь святого преподобного Сергия Валаамского, а 21 апреля рукоположен во иеромонаха. 9 мая 1890 г. окончил духовную академию со степенью кандидата богословия.

В 1890−93 трудился на миссионерском поприще в Японии. По возвращении из Токио преподавал в СПбДА, а затем был направлен архимандритом посольской церкви в Афинах. В 1895 защитил магистерскую диссертацию «Православное учение о спасении», которая сразу же выдвинула его в первый ряд русских богословов. В 1899 архимандрит Сергий стал инспектором, а через год ректором СПбДА.

25 февраля 1901 г. он хиротонисан во епископа Ямбургского, викария Санкт-Петербургской епархии. Чин хиротонии совершили митрополит Петербургский Антоний, митрополит Киевский Феогност, митрополит Московский Владимир, архиепископ Холмский и Варшавский Иероним, епископ Кишиневский Иаков, епископ Борис, епископ Гдовский Вениамин, Нарвский Никон и епископ Сарапульский Владимир.

В 1905 был назначен архиепископом Финляндским и Выборгским (с 1911 — член Св. Синода). В 1917 переведен на Нижегородскую кафедру.

Принимал участие в Поместном Соборе Русской Православной Церкви. С 1927 митрополит Сергий как Заместитель Патриаршего местоблюстителя посвятил себя делу урегулирования отношений между Церковью и советским правительством. В период 1934−43 гг. возглавлял Русскую Церковь как Патриарший Местоблюститель. Во время Второй мировой войны вдохновлял патриотическую деятельность своей паствы. 8 сентября 1943 г. на Соборе епископов был избран Патриархом Московским и всея Руси.

Погребен в Николаевском приделе Московского Патриаршего Богоявленского собора.

Сегодня мы также вспоминаем выдающегося русского педагога и мыслителя, «подвижника трезвости» Сергея Александровича Рачинского, скончавшегося в 1902 г.

Он родился 2 мая 1833 г. в селе Татеве Бельского уезда Смоленской губернии. По окончании Московского университета Рачинский некоторое время служил в Архиве Министерства иностранных дел, а осенью 1856 г. уехал за границу для подготовки к профессорской деятельности.

В 1858 г. Рачинский вернулся в Москву, защитил магистерскую диссертацию «О движении высших растений» и получил кафедру физиологии растений в Московском университете. В 1866 г., тридцати трех лет от роду, Рачинский защитил докторскую диссертацию и сделался ординарным профессором Московского университета. Однако уже через два года из-за конфликта в университете Рачинский вышел в отставку.

На протяжении своей деятельности Рачинский построил свыше 20 начальных школ, 4 из которых содержал полностью. Он составил проект всеобщего народного образования, принятый за основу школьного строительства в Смоленской губернии. Опыт работы своих школ Рачинский обобщил в книге «Сельская школа», по выходе которой в 1891 г. был избран членом-корреспондентом Академии наук по отделению русской словесности. Материалы, рассказывающие о достижениях этих школ, были представлены на Всероссийской промышленной и художественной выставке в Нижнем Новгороде (1896 г.) и Всемирной парижской выставке (1900 г.). По их образцу были созданы многие школы в России и две школы-интерната в Англии.

Сегодня также день памяти русских патриотов — членов Киевского Клуба русских националистов (ККРН). 15 мая 1919 г. — день массового расстрела членов Клуба. После захвата Матери городов русских большевиками в январе 1919 г. в руки чекистов попал список членов ККРН с подробными адресами. Большинство монархистов сознательно не принимало участия в Белом движении, поскольку руководящие посты у белых занимали многие из тех, кто предал Государя в 1917 г., а идея Самодержавия не была начертана на белых знаменах. Не выступая активно против советской власти, многие монархисты наивно полагали, что власть не станет их преследовать. Однако киевские чекисты, среди которых было много евреев, мстили им за их монархические и национальные убеждения и свои прежние страхи. Всего было расстреляно 68 членов Клуба, в основном это был цвет киевской интеллигенции.

15 мая были расстреляны: член-учредитель и почетный член Клуба, выдающийся филолог-славист профессор Тимофей Дмитриевич Флоринский (род. 28.10.1854); товарищ председателя Клуба юрист Виктор Вячеславович Страхов (род. 29.10.1858); секретарь Клуба ученый-лесовод Александр Федорович Никифоров (род. 1882); финансист Александр Львович Цытович (род. 1845); педагог Иван Павлович Матченко (род. 1850); купец Василий Владимирович Коноплин (род. 1859); инженер-путеец Николай Филиппович Купчинский (род. 27.05.1849); торговец Константин Федорович Станков (род. 1865); письмоводитель Федор Григорьевич Садовский (род. 1866); делопроизводитель Адольф Матвеевич Бедункевич (род. 1858); конторщик Тимофей Августович Брояковский (род. 1859). 22 мая были расстреляны товарищ прокурора Киевского окружного суда Петр Михайлович Можаловский (род. 1871); действительный статский советник врач Сергей Никифорович Щеголев (род. 1863); гласный городской думы Иван Александрович Башин (род. 1857); чиновник, казначей Клуба Николай Васильевич Мальшин (род. 29.05.1850); педагог, филолог Николай Степанович Бех (род. 27.08.1878); педагог Владимир Федорович Иванов (род. 1860); торговец Георгий Ксенофонтович Бубнов (род. 1867), мещанин Григорий Георгиевич Молодовский (род. 1870); мещанин Викентий Романович Рыжковский (род. 1872). 26 мая был расстрелян агроном Дмитрий Петрович Андреев (род. 7.04.1863). В мае (точная дата неизвестна) были расстреляны товарищ председателя Клуба, видный ученый-геолог профессор Петр Яковлевич Армашевский (род. 1851); купец Андрей Петрович Слинко (род. 28.09.1845); бухгалтер Александр Павлович Бобырь (род. 1855). 9 июля были расстреляны купцы Павел Алексеевич Гомоляка (род. 1853) и Александр Николаевич Логанцев (род. 1864). 27 июля расстреляны один из основателей и секретарь Клуба русских националистов Евгений Александрович Дворжицкий (род. 25.07.1868) и основатель Киевского Союза Русских Рабочих рабочий-литограф Клеоник Игнатьевич Цитович (род. 1870-е). В тот же период были расстреляны чекистами Звенигородский предводитель дворянства Иван Федорович Моссаковский (род. 1860); судья Николай Николаевич Раш (род. 1846); присяжные поверенные Михаил Петрович Минников (род. 1876) и Георгий Игнатьевич Приступа (1856). К сожалению, имена не всех киевских мучеников установлены.

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