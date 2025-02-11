Генерал Алексей Максимович Каледин родился в 1861 году, в семье военного. Образование получил в Воронежской военной гимназии, Михайловском артиллерийском училище и Академии Генерального штаба. К 1907 году Каледин дослужился до звания генерал-майора, был помощником начальника штаба Войска Донского, позднее командовал дивизией.

Во время Великой войны он получил боевое крещение 9 августа 1914 года под Тарнополем, показав храбрость и хладнокровие. В феврале 1915 года Алексей Максимович был тяжело ранен, но уже в августе вернулся в строй и командовал 12-м армейским корпусом. В 1916 году он был произведен генералы от кавалерии. С апреля 1916 по май 1917 года Каледин командовал 8-й армией, сыгравшей решающую роль в знаменитом Брусиловском прорыве. Он никогда не посылал войска в бой, а сам водил их в атаку на врага, при этом не раз отличался в боях. Был награжден Георгиевским оружием и орденами Георгия 4-й и 3-й степени.

В мае 1917 года Каледин был отстранен Временным правительством от командования армией за невыполнение распоряжений о демократизации в войсках. Уехав на Дон, в июне 1917 года он был выбран Войсковым кругом войсковым атаманом.

В августе на Московском государственном совещании Каледин выступил с требованием продолжения войны до победы, для чего, по его мнению, армия должна была стать вне политики, а права всех Советов должны быть упразднены. В сентябре Алексей Максимович выступил с поддержкой выступления Л.Г. Корнилова.

После Октябрьского переворота Каледин объявил, что до восстановления законной власти Войсковое правительство берет на себя всю власть на Дону. Под его покровительством в донской столице началось формирование Добровольческой армии. Однако Белое движение в этот период не получило поддержки рядового казачества. Казаки-фронтовики под влиянием большевистской агитации образовали Военно-революционный комитет, объявивший Войсковое правительство низложенным.

Алексей Максимович понял, что Дон не поддержал его и возможности сопротивляться натиску большевиков нет, он переключился на помощь Добровольческой армии генерала Корнилова. Однако, враги сделали всё, чтобы его не стало. Даже могила Каледина в Новочеркасске в 1918 году была уничтожена.

В 2020 году Скобелевский комитет установил в Свято-Вознесенском войсковом соборе, где архиерейским чином отпевали убитого атамана, памятный киот его Небесному покровителю — Святителю Алексию Московскому. Здесь регулярно поминают Георгиевского кавалера. Вот и сегодня настоятель собора протоиерей Георгий Сморкалов отслужил по воину Алексию заупокойную службу.

Автор портрета — художник Дмитрий Трофимов

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