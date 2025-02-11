Глава «Центра противодействия дезинформации» при СНБО Украины Андрей Коваленко обвинил Украинскую Православную Церковь ни много ни мало в террористических актах в отношении украинских военкоматов. Коваленко лживо утверждает, что Россия якобы финансирует такие «акции» через приходы УПЦ, а к исполнению причастны члены «силовых подразделений» УПЦ, сообщает портал Raskolam.net со ссылкой на издание РБК–Украина.

«Московский Патриархат долгое время создавал сети, в частности среди людей, которые работали в силовых подразделениях МП. Там было большое количество фактически боевиков, это были организации охраны, но на самом деле большая часть работала в Крыму и участвовала в оккупации Крыма. Эти люди сейчас могут производить взрывчатку, но СБУ, думаю, сработает профессионально, и это всё будет ликвидировано», — заявил Коваленко.

Ранее глава Государственной службы финансового мониторинга Украины Филипп Пронин во время заседания СНБО обвинил Украинскую Православную Церковь в том, что на протяжении длительного времени епархии УПЦ финансировались на деньги из России. Пронин утверждает, что финансирование происходило через фонды, к которым причастен экс-депутат Вадим Новинский.

Все подобные заявления направлены на то, чтобы обелить гонения режима Зеленского на верующих Украинской Православной Церкви. При этом никаких реальных оснований данные обвинения под собой не имеют. Однако, ждать от украинских спецслужб в данном вопросе какой-то объективности бессмысленно — они идут по пути своих советских предшественников из КГБ, лишь сменив большевицкую идеологию на бандеровскую.

Русская линия