К 100-летию преставления Святейшего Патриарха Московского и всея России Тихона Санкт-Петербургская митрополия подготовила публикацию показаний участников Петроградского процесса, сообщает ИА Вода живая.

Весной 1922 года Святитель Тихон был привлечен к суду по обвинению в организации сопротивления изъятию церковных ценностей, и с мая 1922-го по июнь 1923 года находился в изоляции. Это дало повод представителям созданного при участии советской власти обновленческого движения попытаться отстранить Предстоятеля от церковного управления, для чего ими было образовано «Высшее церковное управление».

Предъявленное Патриарху Тихону обвинение стало причиной вопросов, поставленных представителями трибунала участникам Петроградского процесса. Выраженное подсудимыми согласие с позицией Его Святейшества стало для трибунала доказательством их виновности.

Публикация содержит фрагменты расшифровок протоколов допросов священномученика Вениамина, митрополита Петроградского, преподобномученика архимандрита Сергия (Шеина), мучеников Юрия Новицкого и Иоанна Ковшарова. Читатели смогут ознакомиться с позицией владыки Вениамина по вопросу об изъятии церковных ценностей, его отношением к воззваниям Патриарха Тихона, к советской власти и деятелям обновленческого движения.

Страницы протокола допроса мученика Юрия Новицкого повествуют о его поездке в Москву к Патриарху Тихону. В показаниях архимандрита Сергия (Шеина) говорится о его участии в Поместном Соборе 1917−1918 годов. Вопросы, заданные мученику Иоанну Ковшарову, касаются посланий Патриарха Тихона и изъятия церковных ценностей.

Комиссия по канонизации продолжила расшифровку материалов следственного дела, содержащего протоколы допросов в ходе Петроградского процесса. Впервые публикуются протоколы допросов протоиерея Павла Кедринского (1863 — ?), настоятеля Владимирской церкви на Владимирской площади в Санкт-Петербурге, протоиерея Константина Ивановского (1866 — ?), настоятеля Скорбященской церкви на Стеклянном заводе и протоиерея Николая Никольского (1871 — ?), священника храмов Волковского кладбища.

Протоиерею Павлу Кедринскому задавались вопросы о посланиях митрополита Вениамина, зарождающегося обновленческого движения. Священника обвиняли в происходивших около его церкви волнениях. Протоиерея Николая Никольского спрашивали о волнениях у «Спаса-на-Сенной», происходивших при изъятии ценностей, о настроениях и действиях протестующих.

Особый интерес у следствия вызвал настоятель Скорбященской церкви протоиерей Константин Ивановский. Опытный просвещённый пастырь, состоявший в дореволюционные времена членом Училищного совета и Учебного комитета при Священном Синоде, был под постоянным подозрением. Хотя изъятие ценностей прошло спокойно, его обвинили в том, что возглавляемое им собрание прихода после публикации декрета об изъятии ценностей решило ничего не жертвовать: все равно изъятие будет насильственным. Представители обвинения добивались у отца Константина подтверждения того, что послания архиерея противоречат декрету, но обвиняемый ответил, что принципиального различия не видит.

Протоиереи Павел Кедринский и Константин Ивановский были приговорены к трем годам лишения свободы со строгой изоляцией, протоиерея Николая Никольского направили на принудительные работы на два месяца. На момент вынесения приговора отец Константин находился в тюремной больнице в тяжелом состоянии, однако в досрочном освобождении ему было отказано.

После освобождения все три священника продолжили служение в храмах Ленинграда и области. В 1935 году они были высланы, их дальнейшая судьба пока не известна. Однако труды протоиерея Константина Ивановского продолжают интересовать наших современников. В 2016 году была в третий раз издана его книга «Поучения в Законе Божием», написанная в годы преподавания в Свято-Владимирской школе при Новодевичьем монастыре.

С публикациями можно ознакомиться на виртуальной выставке «Святые новомученики и исповедники на Петроградском процессе 1922 года» в разделе «Документы и публикации» (для входа нужно кликнуть по изображению книги на столе). Материал, посвященный Патриарху Тихону, опубликован также на сайтах «Левашовская Голгофа» и Князь-Владимирского собора.

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