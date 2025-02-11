11 февраля 2025 года в Зале церковных соборов кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, являющегося главой Московской митрополии, состоялось общее собрание духовенства Московской митрополии, сообщает Патриархия.Ru.

Открывая заседание, Предстоятель Русской Православной Церкви приветствовал собравшихся. Заместителем председателя собрания был избран митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, секретарем — архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. Святейший Патриарх Кирилл пригласил митрополита Павла и архиепископа Аксия занять места в президиуме собрания. Далее Святейший Владыка огласил повестку дня.

Для подготовки итогового документа был утвержден состав редакционной комиссии, в которую вошли архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий (председатель редакционной комиссии), епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл, протоиерей Дионисий Казанцев, протоиерей Петр Иванов, иерей Василий Лосев, чтец Александр Гришин.

В состав мандатной комиссии вошли епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл в качестве председателя, протоиерей Дионисий Казанцев и чтец Павел Григорьев.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с основным докладом.

Затем Святейший Владыка ответил на вопрос, поступивший от духовенства, о строительстве храмов в Подмосковье. «Вы знаете, что в Москве осуществляется программа строительства храмов. Эта программа реализуется на церковные средства, и главным инвестором является Патриарх Московский и всея Руси, — отметил Предстоятель. — Чтобы то же самое происходило в Подмосковье, необходимо, чтобы об этом задумались и владыка митрополит, и правящие архиереи. Ведь в первую очередь все зависит от того, насколько идет работа с людьми, насколько люди готовы жертвовать на строительство. Подмосковье, особенно ближнее, не должно отставать в этом отношении от города Москвы — в конце концов, это одна агломерация. Поэтому попросил бы владыку Павла разобраться в этом вопросе, уяснить, где нужны храмы, сколько храмов необходимо построить, какая сумма необходима. Выстроить приоритеты — где в первую очередь следует возводить храмы, а где можно подождать. Другими словами, проделать ту же работу, которую мы проделали в свое время в Москве: был намечен план, выстроены приоритеты, а потом стали собирать деньги».

Далее с докладом выступил митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, который представил обзор деятельности Московской митрополии — межъепархиальных и епархиальных отделов — за прошедший год.

Святейший Патриарх Кирилл поблагодарил митрополита Павла за выступление: «Очень положительное впечатление осталось после заслушивания Вашего доклада. Если говорить в целом о Московской митрополии, то ведь это как Поместная Церковь — по количеству храмов и монастырей, по количеству духовенства, по количеству верующего народа. И я хотел бы особенно отметить, что все направления церковной жизни, которые мы сейчас считаем приоритетными, о которых часто говорим, динамично развиваются в Подмосковье. Поэтому благодарю вас — архипастырей, пастырей, всех наших священнослужителей и активных мирян — за ту совокупную соборную работу, которая осуществляется в Подмосковье. Это самая большая митрополия в Московском Патриархате, и я благодарю Бога и всех вас за то, что так интенсивно и системно развиваются все стороны церковной жизни. Дай Бог, чтобы все это продолжалось, и чтобы не снижался уровень заинтересованности, активности в деятельности архипастырей и пастырей Московской митрополии».

Епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл сообщил, что по результатам подсчетов мандатной комиссии в зале находились 1187 человек, это большая часть духовенства Московской митрополии. Небольшая часть осталась дежурить в главных храмах митрополии.

С докладом выступил председатель Межъепархиального отдела по работе с молодежью иерей Димитрий Нестеров.

Далее был представлен доклад межъепархиального ответственного по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Андрея Коробкова. В завершение своего доклада отец Андрей обратился к Его Святейшеству с просьбой поддержать инициативу по установлению праздника Дня многодетных семей с принятием единой даты празднования в Московской области 11 октября — в день памяти святых супругов преподобных Кирилла и Марии Радонежских, а также инициативу принятия регионального закона Московской области «О защите беременных женщин и защите жизни до рождения».

Святейший Патриарх Кирилл ответил на записки с вопросами, поданные участниками собрания в президиум, а также на вопросы из зала.

Секретарь собрания архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий огласил проект итогового документа. После обсуждения документ был принят.

Собрание под председательством Святейшего Патриарха Кирилла единодушно поддержало инициативу регионального отделения Всемирного русского народного собора в Московской области о принятии Подмосковного регионального закона о защите беременных женщин и сохранении жизни до рождения, а также инициативу об установлении дня многодетной семьи 11 октября, когда празднуется память преподобных Кирилла и Марии Радонежских.

Митрополит Павел от лица всех участников собрания сердечно поблагодарил Святейшего Владыку.

В дар духовенству Московской митрополии Святейший Патриарх Кирилл передал календарь на 2025 год «День смыслом наполняя. Православный церковный календарь с душеполезными чтениями на каждый день» и свою книгу «Жизнь по вере».

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