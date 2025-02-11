9 февраля 2025 года Священный Синод Болгарской Православной Церкви единогласно избрал первого викария Софийской митрополии и Болгарского Патриарха Даниила епископа Браницкого Пахомия новым митрополитом Видинским, сообщает греческий портал «OrthodoxTimes».

Перед избранием болгарские архиереи помолились за Божественной литургией, по окончании которой Патриарх Болгарский Даниил призвал членов Синода «с чистой и доброй епископской совестью исполнить архипастырский долг».

Иерархи отдали свои голоса в Синодальной часовне. После подсчёта голосов Патриарх Даниил официально провозгласил епископа Браницкого Пахомия канонически избранным митрополитом Видинским. За этим заявлением последовало традиционное пение «Аксиос!».

Впоследствии в зале заседаний Священного Синода Патриарх обратился к новоизбранному митрополиту со словами:

«Мужайтесь, Ваше Преосвященство! С усердием и преданностью выполняйте дело, к которому вас призвал Бог, и Он всегда будет поддерживать и укреплять вас Своей божественной благодатью — на благо и процветание вверенной вам епархии и всей нашей Святой Православной Церкви!»

Затем новоизбранный митрополит Пахомий выступил с ответным словом, выразив глубокую благодарность Патриарху Даниилу и Священному Синоду за оказанное ему доверие. Он заявил о своей готовности ревностно служить в границах Видинской епархии, пообещав не жалеть сил в своих трудах ради спасения душ.

Владыка Пахомий не так давно был назначен викарием Болгарского Патриарха, что означает, что Предстоятель ему доверяет. Его нынешнее избрание на Видинскую кафедру, которую ранее также занимал нынешний Святейший, знаменует собой укрепление позиций Патриарха Даниила.

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