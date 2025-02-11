Греческий богослов указал, что Патриарх Варфоломей оказался обманут Порошенко — украинский народ в массе своей остаётся верен УПЦ и не собирается переходить в «ПЦУ»…

Элладский богослов и священник Анастасиос Гоцопулос в опубликованной на греческом сайте СПЖ статье «„Украинская автокефалия“ провалилась» заявил, что украинский народ не принял ПЦУ и закон о запрете УПЦ это фактически подтверждает, сообщает СПЖ.

«Неспособность автокефальной церковной структуры поглотить каноническую Церковь привела к принятию Закона 8371/20.8.2024, которым каноническая Украинская Церковь большинства православного украинского народа объявляется вне закона. Вот какая ярость против канонической Церкви! Они думали, что народ Божий примет их новшества и войдет в новую структуру. Потерпели неудачу! Начали жестокие гонения против верующих. И снова потерпели неудачу! Теперь объявляют вне закона Церковь Христову. И снова потерпят неудачу!» — написал богослов.

Он подчеркнул, что с 2018 года сторонники «ПЦУ» объясняли нежелание людей идти в думенковскую структуру влиянием России. Но война перечеркнула их аргументы. «Наоборот, когда наблюдается сильная борьба против всего русского, переходы, несмотря на насилие и преследования, минимальны и постоянно уменьшаются (в 2022 — 496, в 2023 — 471, в 2024 — 232)», — подчеркнул греческий священник.

Он считает очевидным факт, что «проект „украинской автокефалии“ не был принят верующим народом, то есть потерпел неудачу, потому что несмотря на такое давление и преследования миллионы православных украинцев остались верны Церкви своих предков и не захотели войти в новую автокефальную структуру Епифания Думенко».

Также он заявил, что Порошенко, а также все политики и церковные деятели, которые уверяли Патриарха Варфоломея, что «все верующие побегут с радостью в новую Церковь», его обманули.

Протопресвитер Анастасиос Гоцопулос также считает неправильным, что на защиту УПЦ выступила Англиканская церковь, в то время как руководство многих Поместных Церквей молчит.

По его словам, статистика ГЭСС, что в «ПЦУ» перешло только 12% приходов (сама по себе очень завышенная) «подтверждает без всякого сомнения, что требование автокефалии исходило не от народа Божьего на Украине (духовенства, монахов и верующих), а от других центров, которые служили другим целям».

«Призываем и просим церковное руководство Православных Церквей отложить соображения этнофилетизма, подняться над ситуацией и всеми средствами поддержать гонимую каноническую Церковь Украины и миллионы её верующих. Невозможно, чтобы Англиканская церковь поднимала голос протеста, а православные лидеры молчали», — заявил богослов.

Русская линия