Святейший Патриарх Кирилл: «Мы не можем говорить об успехах в области семейной политики до тех пор, пока коэффициент рождаемости упрямо свидетельствует о сокращении государствообразующего русского народа»

30 января 2025 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин приняли участие в XIII Рождественских Парламентских встречах, организованных в Государственной Думе в рамках XХХIII Международных Рождественских образовательных чтений «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений», сообщает Патриархия.Ru.

Заседание открыл председатель Государственной Думы В. Володин. С основным докладом выступил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В своем выступлении Святейший Владыка подчеркнул важность защиты традиционных семейных ценностей. Предстоятель призвал, в частности, регулировать сетевой контент, который может оказать негативное влияние на подрастающее поколение. Особую тревогу Его Святейшества вызывает пропаганда бездетности, т.н. идеология чайлдфри.

«Важнейшей темой, о которой Церковь буквально вопиет последние годы, является тема защиты традиционной семьи. Минувший год, как нам всем хорошо известно, был объявлен Годом семьи. За 2024 год такие понятия, как традиционная семья и традиционные духовно-нравственные ценности, прочно вошли в политический лексикон и часто звучали в официальных средствах массовой информации.

Но насколько эти ценности стали частью реальной жизни наших сограждан, насколько они влияют на мировоззрение россиян? Это вопрос, на который следует ответить. Честно говоря, с сожалением нужно признать, что многие наши сограждане зачастую не совсем хорошо понимают, что такое традиционные ценности. Об этом с печалью свидетельствуют и наши священники, которые общаются по долгу своего служения с разными людьми и выражают пастырскую озабоченность тем, что в сознании соотечественников приверженность традиционным ценностям нередко соседствует с одобрением абортов, терпимостью к супружеским изменам, блудному сожительству и другим нравственным порокам, противоречащим самому понятию традиционной семьи. Понимаю, что кого-то это может сейчас уязвить, но такова правда.

Эти неутешительные наблюдения с мест подтверждают и результаты ряда социологических исследований. О чем это говорит? А говорит это о том, что у нас все еще широкое поле для деятельности, что просветительская работа в данном направлении должна быть непременно продолжена, что внимание к теме традиционных ценностей и поддержка института семьи не должны ослабевать и впредь, несмотря на формальное окончание Года семьи.

Конечно, к настоящему времени реализован ряд важных законодательных инициатив в этой сфере, но этого все-таки недостаточно. На лаврах почивать рано. Мы не можем говорить об успехах в области семейной политики до тех пор, пока коэффициент рождаемости упрямо свидетельствует о сокращении государствообразующего русского народа, пока аборты остаются в системе ОМС, пока уровень потребления алкоголя в нашей стране все еще остается высоким и продолжает ломать судьбы миллионов людей, разрушать семьи.

Нет никаких сомнений в том, что женщина должна чувствовать себя социально защищенной, а ее беременность должна признаваться государством с первых дней. Год назад Священный Синод нашей Церкви принял документ «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия», в котором говорится, что «жизнь человека начинается с момента зачатия и, следовательно, человек уже в утробе матери имеет право на жизнь». Важным шагом, который подтвердил бы ценность каждой человеческой жизни с момента зачатия, было бы распространение декретного отпуска на самый сложный, первый триместр беременности. Я уже выступал с таким предложением и считаю его актуальным в условиях критического коэффициента рождаемости.

Безусловно, необходима также материальная поддержка семей со стороны государства, и нельзя останавливаться на тех мерах, которые приняты ранее. Пожалуй, самым острым вызовом для большинства российских семей, проживающих в крупных городах, является жилищная проблема. Нужно смотреть правде в глаза: материнский капитал и другие выплаты не позволяют приобрести жилье.

Неуверенность и страх порождают нежелание иметь детей. До тех пор пока молодая семья не будет уверена в возможности решения жилищных проблем, многие будут продолжать отказываться от деторождения, а тем более от многодетности.

Тем не менее материальная обеспеченность сама по себе отнюдь не гарантирует многодетности и даже просто готовности рожать и воспитывать детей — западные страны тому яркий пример. Если задаться вопросом, кто сегодня много рожает, то ответить на него можно одним словом — верующие. В подавляющем большинстве случаев многодетными являются те люди, которые во главу угла своей жизни ставят религиозные принципы. И речь здесь идет не только о православных, но и о других традиционных для России религиях, в первую очередь исламе. Мне бы хотелось еще раз подчеркнуть очевидный факт: в религиозных семьях детей больше, чем в семьях нерелигиозных. Социологический факт! А значит, если мы хотим реально изменить демографическую ситуацию в стране, следует и дальше думать над тем, как научить современников строить свою жизнь на основе настоящих традиционных ценностей, как популяризировать этот образ в современной культуре.

<…> У нас не должно быть никакого чайлд-фри! Мы самая большая страна по площади, у нас огромный потенциал, но по отношению к размерам страны нас немного. Поэтому здоровый, нормальный семейный образ жизни и многочадия есть непременное условие существования нашей цивилизации и развития нашего Отечества", — сказал Святейший Владыка.

Кроме того, Святейший Патриарх обратил внимание на те вызовы, которые несёт в себе развитие искусственного интеллекта. По словам Его Святейшества, искусственный интеллект может быть более опасен, чем ядерная энергия, и поэтому он должен находиться под контролем государства и общества, чтобы служить на благо людей.

Председатель Государственной Думы В. Володин поблагодарил Святейшего Патриарха Кирилла за его выступление и особо отметил важность диалога между депутатами и представителями религиозных конфессий.

«Хочу подчеркнуть, что этот разговор базируется на диалоге Государственной Думы и нашей Русской Православной Церкви со священнослужителями, диалоге с нашими конфессиями, которые здесь присутствуют, их руководителями», — заявил В. Володин, слова которого передает портал Государственной Думы.

«Этот разговор на уже традиционных Рождественских встречах стал очень результативным в плане выработки решений, предложений, которые мы затем реализуем как законодательные инициативы. Поэтому мы, со своей стороны, готовимся, ждем их, изучаем вопросы, требующие обсуждений и решений, и, конечно, для нас очень важным является выступление нашего Патриарха в стенах Государственной Думы, в котором Вы даете оценку не только ситуации, но и предлагаете свое видение. А мы уже делаем все, чтобы его реализовать в виде законодательных инициатив», — подчеркнул председатель Государственной Думы.

«Сегодняшний разговор происходит в особое время. У нас этот год — год 80-летия Победы. Поэтому нам надо сделать все, чтобы защитить историю, память о тех, кто пожертвовал своей жизнью», — отметил В. Володин.

Глава нижней палаты парламента напомнил, что именно советский народ ценою жизней 27 миллионов человек защитил страну и мир от фашизма. «Нам надо сделать все, чтобы память о наших героях, о наших дедах, прадедах жила и передавалась из поколения в поколение. Мы надеемся, что вместе с Русской Православной Церковью, с конфессиями сделаем все, чтобы быть достойными памяти тех, кто отдал жизнь, предоставив нам возможность планировать будущее, рождать детей, воспитывать их и внуков», — добавил председатель Государственной Думы.

После заседания Святейший Патриарх Кирилл и председатель Государственной Думы В. Володин вручили награды и памятные подарки победителям XX Международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира. Времен связующая нить» и XIX Всероссийского конкурса в области педагогики, работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя».

Наград были удостоены победители конкурса «Красота Божьего мира»:

— в номинации «Основная тематика», первая возрастная группа (9−12 лет): 1-е место — Анна Пушкина (11 лет), «Освобождение», Орловская епархия;

— в номинации «Основная тематика», вторая возрастная группа (13−17 лет): 1-е место — Анастасия Левина (15 лет), «Благодарность Сталина за проведение Русской Православной Церковью благотворительных сборов. 4 сентября 1943 года в Кремле», Владивостокская епархия;

— в номинации «Православная икона»: 1-е место — Ирина Бахтиярова (15 лет), «Святой праведный воин Феодор Ушаков», Сызранская епархия;

— в номинации «Роспись по фарфору»: 1-е место — Елизавета Иванова (15 лет), «Митрополит Нижегородский и Арзамасский Николай (Кутепов) — Владыка-фронтовик», Нижегородская епархия;

— в номинации «Рассказ»: 1-е место — Дарья Калько (15 лет), «1410», Новосибирская епархия.

Гран-при конкурса «За нравственный подвиг учителя» было присуждено М.С. Хохловой, преподавательнице дисциплины «Духовные основы христианского милосердия», авторского курса «История святости и главные святыни земли Смоленской (православное краеведение)» Смоленского базового медицинского колледжа имени К.С. Константиновой, за работу «Православный календарь „О подвиге христианского милосердия“». Работа была признана лучшим образовательным издательским проектом года в Смоленской епархии.

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