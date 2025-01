Аборты стали главной причиной смертности во всем мире в 2024 году «Убийцы в белых халатах» во всём мире ежегодно убивают более 45 миллионов нерожденных детей… База данных Worldometer, которая отслеживает статистику в сфере здравоохранения, численность мирового населения и другие показатели в режиме реального времени, ежегодно определяет количество абортов, сделанных во всём мире. Согласно новому отчёту, аборты были основной причиной смерти во всём мире в 2024 году: в прошлом году по всему земному шару было сделано 45,1 млн абортов, сообщает Православие.Ru со ссылкой на сайт Christian Post. Таким образом, общее число абортов, сделанных в 2024 году, превышает суммарное количество смертей, вызванных другими основными причинами. Вторая основная причина смерти во всем мире за 2024 год — это онкологические заболевания, которые унесли жизни 8,2 млн человек; 5 млн смертей были вызваны курением; 1,7 млн человек умерли от ВИЧ/СПИДа; 1,35 млн жителей нашей планеты погибли в ДТП; и 1,1 млн покончили жизнь самоубийством. По данным Worldometer, в 2024 году общее число человеческих смертей превысило 62,5 млн, не считая младенцев, погибших в материнской утробе в результате абортов. На долю абортов пришлось чуть более 42% смертей. Также сообщается, что ежегодно в Соединенных Штатах на аборты приходится примерно треть всех смертей. Причём этот показатель среди афроамериканских женщин превышает 60% от общего числа смертей в этой категории. Исследование, проведенное в 2016 году «Открытым журналом профилактической медицины» (Open Journal of Preventive Medicine), показало, что уровень смертности нерожденных младенцев в результате абортов в чернокожей общине зашкаливает. В свою очередь, пастор Кленард Чайлдресс-младший охарактеризовал это явление как форму «геноцида чернокожих». «52% всех беременностей афроамериканок заканчиваются абортом», — добавил он. Пастор также отметил, что аборт «является наиболее распространенной операцией, проводимой женщинам», но при этом «наименее регулируемой медицинской процедурой». Во всем мире наблюдается «критическая нехватка новорожденных младенцев», сообщает сайт LifeSiteNews со ссылкой на издания The Guardian, Globe and Mail, Euronews и Politico. Портал LifeSiteNews сравнил 45,1 млн погубленных младенцев в результате абортов в 2024 году со всем населением Канады, составляющим около 40,1 млн человек. Получается, что ежегодно в результате абортов по всему земному шару человеческие потери эквивалентны потере населения целой страны. Многие новостные агентства, сообщающие о снижении рождаемости в мире, преднамеренно не связывают эту тенденцию с регистрируемыми ежегодно десятками миллионов абортов. В некоторых странах СМИ, которые называют аборты одной из причин смерти человека, сурово наказывают или вовсе запрещают. Во Франции медиарегулятор ARCOM оштрафовал новостной канал CNews на 100 тысяч евро (103 тысячи долларов США) после того, как в феврале прошлого года ведущий Эмерик Пурбе заявил в прямом эфире, что аборты являются основной причиной смерти во всём мире, согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения (по их подсчетам: 73 млн абортов в год). Согласно христианству невинная кровь, пролитая во время убийства, постоянно вопиет к Богу об отмщении, а потому человечество, ежегодно убивающее миллионы жизней нерожденных детей, испытывает на себе долготерпение Божие, и как бы не был долготерпелив Господь рано или поздно нам всем придётся дать ответ за эти преступления. Русская линия





