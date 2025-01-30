Несмотря на все старания Фанара замолчать крайне неприглядные факты гонений на Украинскую Православную Церковь и скрыть видео безобразных силовых захватов храмов канонической Церкви сторонниками «ПЦУ», данная информация начала доходить до православных в Греции и других странах Европы, что очень тревожит сторонников Константинопольского Патриарха Варфоломея.

Не так давно игумены и монашествующие 40 монастырей Греции и Афона подписали заявление в поддержку Украинской Православной Церкви, где упоминаются факты преследования Церкви и подвергается критике закон № 3894, направленный на запрет деятельности УПЦ. Данный факт стал крайне неприятной новостью для фанариотов, и они пустились опровергать опубликованные факты, откровенно пытаясь называть белое чёрным, а чёрное белым.

Так, архонт Константинопольского Патриархата, одесский предприниматель и этнический грек Пантелеймон Бумбурас призвал духовенство Элладской Православной Церкви, а также монахов монастырей Святой Горы Афон не верить заявлениям представителей Украинской Православной Церкви о том, что их преследуют и силой изгоняют из храмов. Бумбурас утверждает, что священноначалие УПЦ якобы «манипулирует сознанием» греческого духовенства и монашества, а сами греки «не понимают, в какую игру их втянули», сообщает портал Raskolam.net.

«Несколько дней назад в Интернете был распространен текст, подписанный настоятелями святых монастырей и некоторыми старцами по всей Греции, относительно церковной ситуации на Украине. В этом тексте звучат обвинения в адрес автокефальной Церкви Украины, а Московский Патриархат на Украине представлен как „жертва“, которую преследуют на Украине. Это текст, который является не только однобоким, но и дезинформирующим, искажающим действительность и вводящим в заблуждение читательскую аудиторию. [..] Сегодня ситуация в церковных делах Украины напряженная, но украинцы способны самостоятельно решать свои вопросы. Русская Церковь на Украине и сегодня имеет огромную власть и влияние в стране. Понимая, что верующие их Церкви не хотят посещать храмы, контролируемые российскими спецслужбами, и стремятся к настоящей автономии от Москвы, многие иерархи требуют от Онуфрия вступить в диалог с Варфоломеем с целью восстановления общения с Вселенским Патриархатом и настоящего отделения от Москвы», — пишет Бумбурас.

По мнению архонта Фанара, на самом деле именно УПЦ виновата во всём, что происходит, поскольку она противодействует Константинопольскому Патриархату на Украине, препятствуя «объединению православных христиан страны в составе ПЦУ». В тоже время, по его мнению, старцы греческих монастырей не догадываются о том, что если украинский церковный вопрос станет предметом мирных переговоров между Украиной и Россией, греки рискуют поддержать Россию в конфликте, что, по его убеждению, является недопустимым, а значит, оправдывает все гонения на УПЦ.

«Однако крайне жесткие пророссийские круги внутри Украинской Православной Церкви (Московского Патриархата) блокируют этот процесс объединения. Они препятствуют процессу исцеления внутри украинского Православия. Эти крайние круги, представители которых нам известны, говорят, что „русские придут и спасут нас“. [..] Россияне ищут доверчивых среди монастырских старцев и греческих священников, которые не знают деталей того, что происходит на Украине. Идёт подготовка к возможным переговорам между Украиной и Россией о прекращении огня на линиях соприкосновения. На этих переговорах Россия выдвинет ряд требований, касающихся территориальных вопросов, вооружения, членства или не членства Украины в НАТО и тому подобное. Поэтому на данный момент группы крайних пророссийских группировок, находящихся вокруг Онуфрия, пытаются включить церковный вопрос в качестве одного из предметов переговоров. И если эти люди очень хорошо понимают, что они пытаются сделать, то я не уверен, что старцы, подписавшие этот документ, понимают, в какую игру их втянули. Игру на крови украинского народа, греховную игру, которая не имеет ничего общего с ценностями нашего Православия», — заключил архонт Фанара.

О том, что именно действия Фанара по признанию украинских раскольников усугубили церковную ситуацию на Украине и спровоцировали нынешние гонения на УПЦ, а также привели к разделению всего мирового Православия, Бумбурас предпочёл не говорить. Конечно, попытки сторонников Фанара называть чёрное белым, а белое чёрным, мало кого могут убедить. Ведь сколько не говори «халва», во рту слаще не станет. Скрывать реальную ситуацию на Украине фанариотам становится всё сложнее.

Русская линия