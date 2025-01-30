30 января 2025 года в Воскресенском кафедральном соборе города Тираны состоялось отпевание и погребение Блаженнейшего Архиепископа Тиранского и всей Албании Анастасия, скончавшегося 25 января на 96-м году жизни, сообщает Служба коммуникации ОВЦС.

Заупокойную Литургию в этот день совершили местоблюститель Архиепископского престола Албанской Православной Церкви митрополит Корчинский Иоанн и иерархи этой Церкви митрополит Аргирокастрский Димитрий и митрополит Амантийский Нафанаил.

В алтаре храма молились председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний, помощник председателя ОВЦС священник Александр Ершов и представители Поместных Православных Церквей, прибывшие проститься с почившим Предстоятелем.

Митрополит Волоколамский Антоний передал митрополиту Корчинскому Иоанну соболезнования Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. По окончании Литургии при участии многочисленных верующих состоялось отпевание Блаженнейшего Архиепископа Анастасия.

Богослужебные песнопения на албанском и греческом языках исполнил хор Воскресенского кафедрального собора.

По окончании отпевания гроб с почившим Предстоятелем был перенесён в крипту храма, где состоялось погребение.

В мероприятиях, связанных с отпеванием и погребением Блаженнейшего Архиепископа Анастасия, приняли участие Патриархи Константинопольский Варфоломей, Александрийский Феодор, Иерусалимский Феофил и Болгарский Даниил, Архиепископы Кипрский Георгий и Афинский Иероним, а также делегации Антиохийской, Грузинской, Сербской, Румынской, Польской Православных Церквей, Православной Церкви Чешских земель и Словакии и Македонской Православной Церкви — Охридской Архиепископии.

В храме присутствовали премьер-министр Албании Э. Рама, премьер-министр Греции К. Мицотакис, Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Албании А. Зайцев, представители Римско-католической и других инославных Церквей, Всемирного совета церквей, религиозных общин Албании, дипломаты, многочисленные общественные и культурные деятели.

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