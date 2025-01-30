Русская линия
Сводка новостей от 30 января 2025

Архимандрит Богдан (Пильгуй): «Я содержался в таком месте, где не присутствует солнечный свет, а только ненависть, злоба и гнобление людей»
Насильно мобилизованный архимандрит Украинской Православной Церкви рассказал о том, что ему пришлось пережить в застенках военкомата, пока его не отпустили…

Архимандрит Богдан (Пильгуй)Настоятель мужского монастыря в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» села Бабаи Харьковской области архимандрита Богдана (Пильгуй), насильно мобилизованный сотрудниками территориального центра комплектования Украины и, впоследствии избежавший отправки на фронт, рассказал о том, что происходит в военкоматах и как сотрудники ТЦК относятся к мобилизованным, сообщает портал Raskolam.net.

Священник указал на то, что похищенные на улицах Украины мужчины пребывают под постоянным психологическим давлением, терпят нечеловеческое отношение и унижения человеческого достоинства.

«Я содержался в таком месте, где не присутствует солнечный свет, а только ненависть, злоба, гнобление людей, и человека не считают за человека. В начале лишают облика человека, пытаются обезличить — что ты никто и ничто, а потом ездят и продают. Только погружение в молитву давало возможность и силы не унывать и не отчаиваться», — рассказал отец Богдан.

При этом он обратил внимание, что целый ряд священнослужителей Украинской Православной Церкви до сих пор незаконно пребывают в ТЦК, и их надо спасать. «Чтобы не молчали, а делали репосты, по возможности видео, где батюшки оказались. Чтобы узнали люди правду — какое творится безумие», — добавил священнослужитель.

Русская линия

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Архимандрит Богдан (Пильгуй): «Я содержался в таком месте, где не присутствует солнечный свет, а только ненависть, злоба и гнобление людей»
Насильно мобилизованный архимандрит Украинской Православной Церкви рассказал о том, что ему пришлось пережить в застенках военкомата, пока его не отпустили...

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