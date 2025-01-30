30 января 2025 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с докладом на открытии XIII Рождественских Парламентских встреч, организованных в Государственной Думе ФС РФ в рамках XХХIII Международных Рождественских образовательных чтений «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений».

Уважаемый Вячеслав Викторович! Уважаемые законодатели, представители государственной власти, участники XIII Парламентских встреч! Дорогие братья и сестры!

Всех вас сердечно приветствую и благодарю за возможность в очередной раз выступить в этих стенах, изложить свое видение по некоторым вопросам, которые, думаю, представляют взаимный интерес, обменяться мнениями. Придаю большое значение возможности иметь диалог с представителями законодательной власти.

Никого не будем осуждать, но в то время, когда все духовно-нравственные ценности попираются в странах, считающих себя передовыми, когда разрушаются нравственные основы бытия, семейной жизни, отношений поколений и полов, обсуждение только что озвученной темы в стенах органа высшей законодательной власти Российской Федерации свидетельствует о том, что Россия идет по особому, альтернативному пути цивилизационного развития.

Все то, что сейчас считается нормой, то, что поддерживается законодательством, но идет вразрез с Божиими заповедями, нравственной природой человека; то, что разрушает его природу — нравственную, духовную и даже физическую, — есть сигнал нежизнеспособности цивилизации. Я не боюсь произнести эти слова, потому что любое политическое развитие, которое противоречит нравственному чувству, заложенному Богом в природу человека, — нежизнеспособно. Говорю об этом не только в стенах Государственной Думы. Говорю об этом, обращаясь и к внешним; не всегда бываю понят, но значительная часть граждан тех стран, где происходят подобные опасные процессы, — на нашей стороне. К сожалению, не всегда у них есть возможность выражать свое мнение, не всегда они обладают достаточными возможностями использовать средства массовой информации, но таких, как мы, — большинство. И тот факт, что сегодня это большинство не имеет возможности влиять на политические процессы в целом ряде западных стран, конечно, является очень тревожным сигналом. Потому что, если говорить о демократии, такое право должно быть у всех, но сегодня очень часто попираются права и возможности тех представителей общественности, которые стоят на защите традиционных ценностей.

Позвольте мне выразить искреннюю признательность за ваши деятельные усилия в принятии законодательных актов, направленных на укрепление традиционно духовно-нравственных основ жизни нашего общества. Среди этих инициатив заслуживают особого внимания установление нравственно обоснованных ограничений в сфере усыновления детей, регулирование онлайн-контента, оказывающего негативное влияние на соотечественников и в первую очередь на молодое поколение, меры по противодействию пропаганде бездетного образа жизни (так называемого чайлд-фри). У нас не должно быть никакого чайлд-фри! Мы самая большая страна по площади, у нас огромный потенциал, но по отношению к размерам страны нас немного. Поэтому здоровый, нормальный семейный образ жизни и многочадия есть непременное условие существования нашей цивилизации и развития нашего Отечества.

Хотел бы отметить, что в минувший год были приняты важные законы по усилению контроля в миграционной сфере, а в конце декабря Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным была утверждена новая Стратегия противодействия экстремизму, в том числе в контексте проблем миграции[1]. Тема миграции особенная, сейчас не буду много об этом говорить, но это один из вызовов нашей национальной идентичности и гражданскому миру. Ведь мы знаем, что рост преступности в нашей стране, к сожалению, связан в первую очередь с незаконной миграцией.

Был установлен запрет на приватизацию государственного и муниципального имущества религиозного назначения. Я приветствую это начинание. Согласно принятым поправкам, неиспользуемые сельские храмы, имеющие статус объектов культурного наследия, не могут стать предметом договора аренды или концессии во избежание их перепрофилирования под цели, которые могли бы оскорблять религиозные чувства, разрушать нашу национальную историческую память.

По просьбе Церкви для традиционных религиозных организаций установлен пониженный тариф страховых взносов. Также законодателями пресечена практика использования обозначений, содержащих религиозную символику или семантику, на алкогольной и иной продукции подобного типа.

Кроме того, установлена обязанность Министерства здравоохранения России определить общие требования к посещению священнослужителями пациентов медицинских организаций для совершения религиозных обрядов, что тоже очень важно. Также в уголовно-исполнительное законодательство внесены поправки, направленные на регламентацию служения тюремных священников в следственных изоляторах.

Выражая благодарность за принятые законы, защищающие интересы государствообразующего русского народа, надеюсь, что работа в этом направлении успешно продолжится.

В 2025 году мы отмечаем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Этой памятной дате посвящена тема и проходящих ныне в Москве XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений. Победа в Великой Отечественной войне стала не только выдающимся военным достижением всей страны, но и нравственным подвигом нашего народа, явившего беспримерные мужество, героизм, сплоченность и готовность самоотверженно отстаивать свою духовно-культурную идентичность. Наша святая обязанность заключается в том, чтобы бережно хранить в памяти правду о минувшей войне, об этих исторических событиях и активно противостоять циничным и не прекращающимся, к сожалению, попыткам враждебных сил принизить роль советского народа в разгроме нацизма.

Одержанная 80 лет назад победа стала результатом огромного самоотверженного служения нашего народа, единства русских людей. В условиях современных вызовов эти качества также приобретают особую значимость и являются залогом духовной и нравственной силы российского общества. Единство народа — не просто политическое или социальное явление: это духовная реальность, которая зиждется на общих ценностях, на осознании общего целеполагания и общей ответственности за судьбу страны. В нынешних непростых обстоятельствах глобализации, информационных войн, навязывания чуждых нам идеологий и беспрецедентного внешнего давления мы призваны прилагать максимум усилий для защиты наших традиций, нашей культуры и нашей веры.

Важнейшей темой, о которой Церковь буквально вопиет последние годы, является тема защиты традиционной семьи. Минувший год, как нам всем хорошо известно, был объявлен Годом семьи. За 2024 год такие понятия, как традиционная семья и традиционные духовно-нравственные ценности, прочно вошли в политический лексикон и часто звучали в официальных средствах массовой информации.

Но насколько эти ценности стали частью реальной жизни наших сограждан, насколько они влияют на мировоззрение россиян? Это вопрос, на который следует ответить. Честно говоря, с сожалением нужно признать, что многие наши сограждане зачастую не совсем хорошо понимают, что такое традиционные ценности. Об этом с печалью свидетельствуют и наши священники, которые общаются по долгу своего служения с разными людьми и выражают пастырскую озабоченность тем, что в сознании соотечественников приверженность традиционным ценностям нередко соседствует с одобрением абортов, терпимостью к супружеским изменам, блудному сожительству и другим нравственным порокам, противоречащим самому понятию традиционной семьи. Понимаю, что кого-то это может сейчас уязвить, но такова правда.

Эти неутешительные наблюдения с мест подтверждают и результаты ряда социологических исследований. О чем это говорит? А говорит это о том, что у нас все еще широкое поле для деятельности, что просветительская работа в данном направлении должна быть непременно продолжена, что внимание к теме традиционных ценностей и поддержка института семьи не должны ослабевать и впредь, несмотря на формальное окончание Года семьи.

Конечно, к настоящему времени реализован ряд важных законодательных инициатив в этой сфере, но этого все-таки недостаточно. На лаврах почивать рано. Мы не можем говорить об успехах в области семейной политики до тех пор, пока коэффициент рождаемости упрямо свидетельствует о сокращении государствообразующего русского народа, пока аборты остаются в системе ОМС, пока уровень потребления алкоголя в нашей стране все еще остается высоким и продолжает ломать судьбы миллионов людей, разрушать семьи.

Нет никаких сомнений в том, что женщина должна чувствовать себя социально защищенной, а ее беременность должна признаваться государством с первых дней. Год назад Священный Синод нашей Церкви принял документ «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия», в котором говорится, что «жизнь человека начинается с момента зачатия и, следовательно, человек уже в утробе матери имеет право на жизнь». Важным шагом, который подтвердил бы ценность каждой человеческой жизни с момента зачатия, было бы распространение декретного отпуска на самый сложный, первый триместр беременности. Я уже выступал с таким предложением и считаю его актуальным в условиях критического коэффициента рождаемости.

Безусловно, необходима также материальная поддержка семей со стороны государства, и нельзя останавливаться на тех мерах, которые приняты ранее. Пожалуй, самым острым вызовом для большинства российских семей, проживающих в крупных городах, является жилищная проблема. Нужно смотреть правде в глаза: материнский капитал и другие выплаты не позволяют приобрести жилье.

Неуверенность и страх порождают нежелание иметь детей. До тех пор пока молодая семья не будет уверена в возможности решения жилищных проблем, многие будут продолжать отказываться от деторождения, а тем более от многодетности.

Тем не менее материальная обеспеченность сама по себе отнюдь не гарантирует многодетности и даже просто готовности рожать и воспитывать детей — западные страны тому яркий пример. Если задаться вопросом, кто сегодня много рожает, то ответить на него можно одним словом — верующие. В подавляющем большинстве случаев многодетными являются те люди, которые во главу угла своей жизни ставят религиозные принципы. И речь здесь идет не только о православных, но и о других традиционных для России религиях, в первую очередь исламе. Мне бы хотелось еще раз подчеркнуть очевидный факт: в религиозных семьях детей больше, чем в семьях нерелигиозных. Социологический факт! А значит, если мы хотим реально изменить демографическую ситуацию в стране, следует и дальше думать над тем, как научить современников строить свою жизнь на основе настоящих традиционных ценностей, как популяризировать этот образ в современной культуре.

Сегодня мы наблюдаем некое смещение понятий. Культура как одно из средств воспитания и образования подменяется индустрией развлечений, которая, к сожалению, зачастую оказывает не самое доброе воздействие на человека. Вместо того чтобы облагораживать и возвышать душу, воспитывать нравственно, она нередко формирует ложные установки и ложные стереотипы.

Важной темой в связи с этим является борьба за чистоту русского языка и речи. Язык — не просто средство общения. Язык — основа национальной идентичности, главный инструмент передачи духовно-культурной традиции и опыта поколений. Язык — наше важнейшее культурное достояние, которое мы призваны оберегать как зеницу ока.

Однако в последние десятилетия общество буквально захлестнула волна сквернословия. Эта духовная болезнь поразила многих: от мала до велика, не только взрослых, но даже детей. Матерная брань, по печальному свидетельству родителей и педагогов, слышна даже от малолетних подростков, с детских площадок, на школьных переменах, в общественном транспорте. Откуда взялась такая напасть? Почему слова, которые раньше стыдились произносить, теперь без стыда используются и в театральных постановках, и в кино, и даже на концертах?

Удивительно, но когда таких людей спрашивают: «Зачем вы используете нецензурную лексику? Неужели в вашем словарном запасе нет нормальных слов для выражения мысли?», многие даже не всегда понимают, в чем состоит проблема. «Как же, — говорят они, — это же тоже часть русского языка». Нет! Скверные слова всегда были маргинальными и никогда не являлись нормой.

Вспоминаю Пушкина — почти в его время жил талантливый поэт, по фамилии Барков, но «специализировался» он исключительно на сексуальной теме и пошлости. И Александру Сергеевичу принадлежат такие слова:

«Не смею имени Баркова

Во всеуслышанье прочесть,

И даже имени такого

Не смею громко произнесть".

Вот реакция Пушкина на словесную порнографию! Не нужно переворачивать всё с ног на голову. Матерная брань — это, по сути, богохульство и оскорбление святости материнства. Использование скверных слов было характерно для людей морально опустившихся, для которых не осталось ничего святого, для тех, кто, по выражению Максима Горького, уже «на дне». Матерная брань наносит духовный вред не только тому, кто ее произносит, но и тому, чьего уха она касается.

Как такое отвратительное явление может стать нормой? Ведь через мат обедняется и уродуется богатый и выразительный русский язык. Вот если бы мы поставили заслон мату, как сейчас ставим заслон алкоголизму, то это было бы, конечно, очень важным цивилизационным явлением, разрывом с практикой, которая оскверняла и уродовала русскую культуру, наносила вред человеческому общению.

Хотя публичная нецензурная брань и приравнена законодательно к мелкому хулиганству, фактически сегодня она легитимизируется в обществе и абсолютно бесконтрольно распространяется в Интернете. Необходимо найти способы лишить мат созданной ему популярности, ведь это борьба за умы и сердца людей.

Поскольку мы заговорили о человеческом уме, следует назвать еще один важный вызов нашего времени — это искусственный интеллект. Сегодня ни для кого уже не секрет, что искусственный интеллект становится тем, что все больше и больше будет определять наше культурное пространство. И здесь также есть над чем поработать, в том числе и на законодательном уровне.

Существует, например, реальная опасность утраты интеллектуальных и творческих навыков человека. Самообучаемая программа создает интеллектуальные продукты на основании того, что уже было когда-то создано людьми, а также начинает использовать для этих целей свои собственные материалы, сгенерированные ранее идеи. Со временем, как говорят специалисты, человеческое наследие, бесценный интеллектуальный и культурный фонд, накопленный на протяжении истории, может все глубже уходить в затерянные «культурные слои», которые для многих окажутся просто недоступными, а то и вообще непонятными.

Важно, чтобы искусственный интеллект служил во благо людей, а человек мог его контролировать. Если верить прогнозам некоторых экспертов, в скором времени может появиться поколение более продвинутых машинных моделей, получивших название «Всеобщий искусственный интеллект», которые будут способны думать и учиться — учиться, то есть совершенствоваться, — как человек. И если такой искусственный интеллект поставить рядом с обычным человеческим, кто будет выигрывать? Конечно, искусственный интеллект!

В свое время люди обуздали ядерную энергию, и атом стал не только оружием уничтожения и инструментом сдерживания, но и нашел применение в мирной жизни. Пока не вполне осознаваемые нами возможности искусственного интеллекта также должны быть поставлены на службу человеку. И всякий раз, говоря об искусственном интеллекте, мы должны мысленно «зажигать красный свет» в своем сознании: не все так просто! Вы знаете, что сказано в Священном Писании: в конце человеческой истории придет антихрист, то есть личность, которая будет противостоять Христу, противостоять всему тому, что принес Бог в жизнь человечества. Всеобщая глобальная власть антихриста будет преследовать достижение самых опасных целей, которые приведут к концу человеческой цивилизации. И мы должны помнить, что ведь антихрист не с неба явится и не из преисподней выйдет. Он не сможет явиться в окружении, которое будет его отторгать, — он может прийти и обрести силу только в обществе, которое будет его поддерживать. И еще неизвестно, какой может быть роль искусственного интеллекта в приближении этой апокалиптической картины.

Это не значит, что мы должны отвергать достижения науки и возможность использовать искусственный интеллект. Но все это должно быть поставлено под очень жесткий контроль государства и общества. Мы не должны упустить из виду очередную опасность, способную разрушить человеческую жизнь и человеческую цивилизацию. Важно, чтобы искусственный интеллект служил во благо людей, а человек мог его контролировать.

Отдельная проблема — использование искусственного интеллекта в отношении воздействия на личность человека и, в каком-то смысле, на его судьбу. Знаю, что сегодня ведется активное обсуждение возможности цифровизации судебных решений. Важно законодательно очертить границы вклада искусственного интеллекта в их разработку, чтобы подобные решения, влияющие на жизнь человека, принимали не бездушные алгоритмы, а справедливый человеческий суд, способный учитывать множество нюансов и руководствоваться нравственным императивом, который лежит в основании здоровой правовой системы. Другими словами, правовая система — это область, где также предлагается использование искусственного интеллекта, но где с особой осторожностью нужно осуществлять подобные инновации.

Более того, мы всё чаще сталкиваемся с таким явлением, как сгенерированная реальность. Представляется, что следует рассмотреть вопрос о законодательном регулировании ситуации с тем, что называется «дип-фейки». Способность искусственного интеллекта к созданию «дип-фейков» — высококачественных подделок изображений, голоса и видео уже сегодня наносит большой ущерб обществу, затрудняет расследование преступлений, создает угрозу национальной безопасности, не говоря уже о серьезных репутационных потерях, которые несут пострадавшие люди.

Уровень подделок настолько высок, что их не всегда могут различить даже судебные эксперты. В недалеком будущем такие подделки могут заполнить собой существенную часть медиапространства. Если это произойдет и не будет уже сегодня предотвращено, то станет невозможным отличить правду ото лжи, что даст злонамеренным людям мощные инструменты для манипуляции общественным сознанием. Необходимо уже сейчас продумывать систему контроля над содержательной достоверностью медиаполя. Правда должна быть надежно защищена, а конкурировать с искусственным интеллектом на этом поле будет очень тяжело.

Поэтому, всячески приветствуя научно-техническое развитие, без которого, наверное, и не может существовать современная цивилизация, все-таки нужно ставить некие «красные флажки», как это было сделано в отношении использования ядерной энергии. Искусственный интеллект — это опаснее, чем ядерная энергия, особенно если искусственный интеллект будет запрограммирован на несение сознательного вреда человеческой нравственности, человеческому общежитию и другим ценностям, без которых человек потеряет способность оставаться человеком.

Практически все крупные западные программы искусственного интеллекта, к сожалению, направлены на пропаганду так называемой политкорректности, становясь инструментом политической манипуляции. Это означает, что такие программы отнюдь не нейтральны аксиологически: они воспроизводят и внедряют конкретную ценностную парадигму. Отечественный искусственный интеллект должен быть суверенным, как суверенны наше государство и наша культура.

В завершение своего выступления хотел бы в очередной раз с этой высокой трибуны подчеркнуть, что Русская Православная Церковь и, думаю, все религиозное сообщество России смотрят с надеждой на ваши ответственные труды, которые призваны внести важный вклад в процветание Отечества и созидание благополучия всего нашего народа. Потому сердечно желаю всем вам доброго здоровья и плодотворной работы на благо Отечества.

Благодарю за внимание.

[1] — Указ Президента Российской Федерации от 28.12.2024 № 1124 «Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации».

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси