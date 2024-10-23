Русская линия
Сводка новостей от 23 октября 2024

Вышел в свет сборник «Первая мировая и Гражданская войны глазами офицера симбирца и марковца. Воспоминания и статьи»
Основу сборника составляют «Материалы к истории Симбирского полка», подготовленные подполковником 1-го офицерского генерала Маркова полка Василием Павловым…

Первая мировая и Гражданская войны глазами офицера симбирца и марковца. Воспоминания и статьиВ сборнике представлены воспоминания и статьи подполковника Василия Ефимовича Павлова, участника Первой мировой войны в составе 24-го пехотного Симбирского генерала Неверовского полка и Гражданской войны в рядах 1-го офицерского генерала Маркова полка.

Составление и комментарии в издании — доктор исторических наук Руслан Гагкуев; авторы вступительной статьи Р.Г.Гагкуев и Ф.А.Гущин.

Основу сборника составляют «Материалы к истории Симбирского полка», подготовленные Павловым. Они охватывают период с момента назначения автора в полк в конце 1914 года до его исключения из рядов симбирцев в ноябре 1917 года.

Павлов подробно описывает участие Симбирского полка в боевых действиях в 1915—1916 годах, а также его жизнь в революционный 1917 год, который закончился расформированием полка.

В сборнике также представлены отрывки из мемуаров Павлова, написанные им в разные годы. Он был участником одной из наиболее известных частей белых — марковцев — в годы Гражданской войны на Юге России. В своих воспоминаниях он ярко описывает этот трагический период истории.

«Здесь и 24-й пехотный Симбирский полк в Первую мировую войну, и марковцы в Гражданскую, и воспоминания, и статьи. В.Е.Павлов — фигура для Добровольской армии во многом легендарная, сложный и неуживчивый человек, известность которому по большому счёту принесли вышедшие в 1960—1962 гг. в Париже «Марковцы в боях и походах», — отметил Руслан Гагкуев.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Дорожные иконы вдоль трассы Новосибирск-Павлодар в Новосибирской области будут обновлены
Активное содействие в этом Карасукской епархии решил оказать депутат Госдумы Александр Аксёненко...

В Москве прошёл маджлис православных татар, чувашей и других народностей России
В собрании, на котором обсуждались вопросы духовного просвещения российских «тюрков», принял участие заместитель председателя Кабинета министров Чуваши Дмитрий Краснов...

Митрополит Запорожский Лука предложил рассмотреть возможность развития «Амманского формата»
Встречи представителей Поместных Православных Церквей для обсуждения дел в мировом Православии необходимо проводить регулярно, считает архиерей...

Вышел в свет сборник «Первая мировая и Гражданская войны глазами офицера симбирца и марковца. Воспоминания и статьи»
Основу сборника составляют «Материалы к истории Симбирского полка», подготовленные подполковником 1-го офицерского генерала Маркова полка Василием Павловым...

Этот день в Русской истории
Сегодня день памяти преподобного Амвросия Оптинского и архиепископа Феодора (Поздеевского)...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика