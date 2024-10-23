Вышел в свет сборник «Первая мировая и Гражданская войны глазами офицера симбирца и марковца. Воспоминания и статьи»

В сборнике представлены воспоминания и статьи подполковника Василия Ефимовича Павлова, участника Первой мировой войны в составе 24-го пехотного Симбирского генерала Неверовского полка и Гражданской войны в рядах 1-го офицерского генерала Маркова полка.

Составление и комментарии в издании — доктор исторических наук Руслан Гагкуев; авторы вступительной статьи Р.Г.Гагкуев и Ф.А.Гущин.

Основу сборника составляют «Материалы к истории Симбирского полка», подготовленные Павловым. Они охватывают период с момента назначения автора в полк в конце 1914 года до его исключения из рядов симбирцев в ноябре 1917 года.

Павлов подробно описывает участие Симбирского полка в боевых действиях в 1915—1916 годах, а также его жизнь в революционный 1917 год, который закончился расформированием полка.

В сборнике также представлены отрывки из мемуаров Павлова, написанные им в разные годы. Он был участником одной из наиболее известных частей белых — марковцев — в годы Гражданской войны на Юге России. В своих воспоминаниях он ярко описывает этот трагический период истории.

«Здесь и 24-й пехотный Симбирский полк в Первую мировую войну, и марковцы в Гражданскую, и воспоминания, и статьи. В.Е.Павлов — фигура для Добровольской армии во многом легендарная, сложный и неуживчивый человек, известность которому по большому счёту принесли вышедшие в 1960—1962 гг. в Париже «Марковцы в боях и походах», — отметил Руслан Гагкуев.

Русская линия