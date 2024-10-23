Русская линия
Сводка новостей от 23 октября 2024

Глава МИД Украины Андрей Сибига приехал на Фанар успокаивать Патриарха Варфоломея
Видеокадры силового захвата собора в Черкассах и избиения митрополита Черкасского Феодосия ставят в очень неудобное положение фанариотов, поддерживающих «ПЦУ»…

Патриарх Варфоломей и Андрей Сибига22 октября 2024 года состоялось первое заседание Священного Синода Константинопольского Патриархата в новом составе, главной темой которого стала церковная ситуация на Украине, где продолжаются жёсткие силовые захваты храмов Украинской Православной Церкви, что фанариоты стараются не замечать, сообщает СПЖ со ссылкой на греческий портал «Ромфея».

Сообщается, что во время полуденного перерыва Патриарх Варфоломей вместе с членами Синода принял нового министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу, с которым у них «состоялась долгая и содержательная дискуссия». Подробности разговора не обнародованы. Но на сайте МИД Украины указывается, что Сибига и члены Синода «обсудили духовную независимость Украины и поддержку украинцев за рубежом».

Работа Синода продолжится в ближайшие дни, внимание будет уделяться «ключевым церковным вопросам», а более важной темы, чем события на Украине для фанариотов сегодня нет.

Следует указать, что жёсткий силовой захват кафедрального собора в Черкассах и публичное избиение митрополита Черкасского Феодосия может сыграть определённую роль в переоценке Фанаром того, что происходит на Украине. Видео нападения на владыку сейчас внимательно изучают во всех Поместных Православных Церквах и этого не могут не учитывать фанариоты.

Неприятие действий Фанара, который поддерживает раскольников из «ПЦУ» и силовые методы украинских властей, в православном мире нарастает, а потому следует ожидать, что Патриарх Варфоломей «для успокоения ситуации» может снять с должности своего главного куратора по Украине митрополита Эммануила и переложить на его всю вину за действия «ПЦУ».

Однако, это не значит, что Патриарх Варфоломей оставит Украинскую Православную Церковь в покое. Украинских верующих в любом случае ждёт тяжёлый подвиг верности своей Матери-Церкви и исповедничества.

Русская линия

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Глава МИД Украины Андрей Сибига приехал на Фанар успокаивать Патриарха Варфоломея
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