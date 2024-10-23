Во время поездки в Ордынский район Новосибирской области депутат Государственной Думы РФ Александр Аксёненко посетил епископа Карасукского и Ордынского Филиппа и передал владыке четыре вновь изготовленные дорожные иконы, которые будут расположены на дорогах Новосибирской области.

Всего вдоль трассы Новосибирск — Кочки — Карасук — Павлодар размещено более десяти дорожных икон, помощь в обновлении которых оказывает депутат. В этот раз он передал епископу Филиппу Иверскую икону Божией Матери, образы Архангела Михаила, князя Владимира Крестителя Руси и Святителя Николая Чудотворца.

«Прежние иконы были выполнены на пластике, поэтому сильно выгорали. А углы в местах креплений нередко отламывал ветер. Теперь такого не произойдёт. Образы сделали на металле толщиной в 4 мм, специальной печатью, устойчивой к любым атмосферным явлениям», — рассказал Александр Аксёненко на своей странице в ВК.

Парламентарий напомнил, что Карасукская епархия довольно молодая. Она появилась всего 12 лет назад, путём выделения из Новосибирской епархии. «За это время заботами владыки Филиппа в ней прибавилось 12 новых храмов. По мере возможности стараюсь помогать нашим землякам не только в решении социальных вопросов, но и в деле возрождения духовной жизни», — добавил он.

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